يحدث في أمريكا.. أسعار خاص للملقحين

في إطار سعيها للترويج للقاحات كورونا قررت شركة ليدفوت بروموشنز المسؤولة عن الترويج لحفلة فرقة تينيدج باتلروكيت الأمريكية والتي ستقام في سان بطرسبرغ في ولاية فلوريدا الأمريكية بتخصيص نوعين من التذاكر.

وقالت إنّ الأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا سيكونون قادرين على شراء التذاكر بسعر 18 دولار الأمريكي، في حين يتعين على الأشخاص غير الملحقين شراء ذات التذاكر بسعر 1000 دولار أمريكي.

وبررت الشركة الأمر بأنّ الشخص غير الملقح سيقوم بعدوى الآخرين، وعليه دفع الفرق، وقالت إنّها تسعى لتشجيع الشباب الراغبين بالذهاب إلى الحفلات على أخذ التطعيم لكي يعيشوا حياتهم بأمان.

يذكر أنّ حوالي 50% من سكان أمريكا تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا، في حين حصل 40% منهم على جرعتين.

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