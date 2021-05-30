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جديد SanDisk.. وحدة لقراءة بطاقات الذاكرة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة SnaDisk التابعة لشركة Western Digital الستار عن وحدة لقراءة بطاقات الذاكرة، أطلقت عليها Pro-Dock4.

وستساعد الوحدة الجديدة المستخدمين على دعم المحترفين، وذلك من خلال مزج 4 من بطاقات الذاكرة، ومطابقة النماذج الـ4 ليتم قراءة البطاقات في نفس الوقت من خلال الاتصال بالحاسوب.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ بطاقات الذاكرة تتصل مع أجهزة الحاسوب من خلال كابل Thunderbolt، وستدعم تنسيق بطاقات CFast، Redma mini-Mags.

وأكدت SnaDisk إمكانية إخراج وحدة واحدة من الوحدات الـ4، واستخدامها بشكل مستقل عبر منفذ USB-C بسرعة 10 غيغا في الثانية.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح Pro-Dock4 خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 500 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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