“تويتر” توقف استقبال طلبات التوثيق

أعلنت شركة تويتر الأمريكية عن إيقاف ميزة توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء مجدداً، وذلك بعد 8 أيام فقط من فتحها بسبب ضغط الطلبات.

وقالت الشركة في بياناً لها إنّ عدداً كبيراً من المستخدمين تقدموا بطلبات من أجل توثيق حساباتهم، وهذا ما دفعها لتعطيل الميزة ريثما تعيد النظر في الطلبات المقدمة، وتنتهي منها.

ولم تحدد تويتر موعد إعادة فتح باب التوثيق من جديد، ولكنّها أكدت عملها على إعادة فتحه بأسرع ما يمكن.

الجدير بالذكر أنّ تويتر أعادت فتح باب التوثيق مجدداً وذلك بعد 4 سنوات من إغلاقه، لرغبة الشركة في تغيير سياسة التوثيق، وذلك بسبب الخلافات التي حدثت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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