كيفية التحكم في كاميرا الايفون عن بعد؟

التحكم في كاميرا الايفون عن بعد قد تكون وسيلة ضرورية لالتقاط صورة مميزة وخصوصاً إن كنت تريد تضمين نفسك في الصورة ولا تريد في الوقت ذاته الاعتماد على التصوير السيلفي.

أيضاً يتيح لك التحكم في الكاميرا عن بعد الاستفادة الكاملة بقدرات الكاميرا الخلفية من حيث المشهد الأوسع والأفضلية في تصوير الصور الجماعية. إذا كنت تود الاستفادة بالتحكم في كاميرا عن بعد فأنت بحاجة إلى حامل للكاميرا Tripod للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

الطريقة الأولى – عبر ساعة ابل

إذا كنت تمتلك ساعة ابل، يمكنك التحكم بكاميرا الايفون عن بعد بسهولة عبر تطبيق Camera Remote في الساعة، هذه الميزة حصرية في ساعة ابل ولا تتوفر في ساعات ذكية أو سوارات من شركات أخرى.



تتيح ساعة ابل التحكم في عديد الخيارات وهي تقوم افتراضياً بالتقاط الصورة بعد 3 ثوانٍ وبالإمكان إلغاء المؤقت، كما تتيح التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية وتقنية HDR والفلاش وخلاف ذلك. (مقال ذو صلة: كيفية فتح قفل الايفون بواسطة ساعة ابل؟)

الطريقة الثانية – عبر الأوامر الصوتية

إذا كنت لا تمتلك ساعة ابل، فلا مشكلة أيضاً يمكنك التحكم في كاميرا الايفون عن بعد باستخدام الأوامر الصوتية عوضاً عن ذلك.

قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > تسهيلات الاستخدام (إمكانيات الوصول) Accessibility > التحكم بالصوت Voice Control > قم بتفعيل خيار التحكم بالصوت (سوف تلاحظ وجود مايكروفون أعلى الشاشة)

قم بفتح تطبيق الكاميرا وحضر الوضعية والمشهد الذي تود تصويره أمام الكاميرا، ثم قل بصوت واضح “ارفع مستوى الصوت” وسوف يتم التقاط الصور كمل لو كنت تضغط على زر رفع الصوت كزر الالتقاط.