هذه هي الوجوه التعبيرية (إيموجي) الخاصة بنظام أندرويد 12 – 400 تصميم جديد!

بدأت النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد 12 في الوصول للمستخدمين، وفيما سبق كنا قد حدثناكم عن أهم مميزات النظام وعن الأجهزة التي يمكنها تحميله الآن أيضًا، واليوم نحدّثكم عن واحدة من المميزات القريبة لقلوب ملايين المستخدمين، وهي إعادة تصميم إيموجيهات أندرويد 12.

إيموجيهات أندرويد 12 والوجوه التعبيرية الجديدة

كشف موقع Emojigraph عن الوجوه التعبيرية الجديدة التي ظهرت بالفعل في تلك النسخة التجريبية، وهي التي يصل عددها إلى 400 وجه تعبيري جديد، والتي تنقسم إلى وجوه تعبيرية جديدة كليًا وإعادة تصميم لأهم الوجوه التعبيرية المستخدمة حاليًا حول العالم.

واحدة من التغييرات هي إزالة شكل الدماء من إيموجي حقنة الدواء (السرنجة) هذا إلى جانب إعادة تصميم شكل الرمز/الوجه التعبيري للهاتف الذكي، والذي أصبح الآن بشكل مثير للجدل أشبه كثيرًا بهواتف آيفون من هواتف أندرويد!

من المعروف أن هذا الأمر يعتمد بشكل كامل على ذوق المستخدم نفسه وتفضيلاته الشخصية، لذلك لا يوجد رأي عام عن مدى جودة أو سوء الرموز التعبيرية الجديدة في أندرويد 12 مقارنةً بالإصدارات السابقة أو مقارنة بشركات منافسة تقدم رموز تعبيرية خاصة بها.

إن كنت مهتمًا بمشاهدة كل الرموز التعبيرية الجديدة فيمكنك أن تدخل للرابط التالي، وهو الذي يستعرض كل التحديثات بشكل احترافي ومنظّم، أيضًا لا تنسى مطالعة المقالات الهامة حول أندرويد 12: