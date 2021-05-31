“أوبو” تُعلن عن هواتف الجيل السادس من سلسلة Reno

أعلنت شركة “أوبو” الصينية، قبل ساعات، عن أحدث سلسلة من هواتفها “أوبو رينو 6″، التي تكوّنت من ثلاثة هواتف، جميعها تدعم شبكات اتصال الجيل الخامس.

وكانت الهواتف الثلاثة هي OPPO Reno 6 Pro Plus و OPPO Reno 6 Pro والنسخة الأخيرة هي OPPO Reno 6.

جاءت نسختا “أوبو رينو 6 برو بلس” و 6 برو، بشاشة مقاس 6,55 بوصة، وكلتاهما تعملان بمعدل تحديث 90 هيرتز، مع طبقة حماية من نوع غوريلا غلاس 5، بجودة +FHD، ومستشعر بصمة أسفل الشاشة.

يعمل الهاتف الأعلى في السلسلة “أوبو رينو 6 برو بلس”، بمعالج Snapdragon 870 ومعالج رسوميات Adreno 650 ومن حيث الرام فهو يأتي بنسختين 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، ولا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين خارجية، كما تعمل الهواتف الثلاثة بنظام أندرويد 11.

ويتميز الهاتف بأربع عدسات للكاميرا الخلفية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS والعدسة الثانية تيليفوتو بدقة 13 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2x وعدسة 16 ميجابكسل، بزاوية واسعة 123 درجة، والعدسة الرابعة 2 ميجابكسل للتصوير القريب “ماكرو”، أما الكاميرا الأمامية؛ فجاءت في ثقب أعلى يسار الشاشة، وهي بدقة 32 ميجابكسل.

من حيث البطارية؛ جاءت نسختا البرو، ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، أما النسخة العادية؛ فجاءت سعة البطارية 4300 ميلي أمبير، وكل الهواتف تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

أما نسخة أوبو رينو 6 فجاء بشاشة مقاس 6,43 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هيرتز وبجودة +FHD، بالإضافة إلى مستشعر بصمة أسفل الشاشة، وطبقة حماية غوريلا غلاس 5.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 900 ومعالج رسوميات Mali-G78، ويأتي برام 8 و 12 جيجابايت، وسعة تخزين 128 و 256 جيجابايت، ولا يدعم ذاكرة تخزين خارجية.

كما يأتي بثلاث عدسات للكاميرا الخلفية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل والثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، والأخيرة بدقة 2 ميجابكسل، والعدسة الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، أيضًا.

من حيث الأسعار؛ فإن نسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام” + ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت من الهاتف أوبو رينو 6 برو بلس ستكون بسعر 626 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل 3,167 دينارًا ليبيًا، أما نسخة 12+256 جيجابايت؛ فثمنها 704 دولارات، بما يعادل 3,560 دينارًا ليبيًا.

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