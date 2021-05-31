هل من الآمن ترك اللاب توب متصل بالكهرباء طول الوقت هو سؤال وجودي يسأله جميع مالكي أجهزة اللاب توب خوفاً على عمر البطارية. ولكن للأسف الشديد هناك العديد من الاعتقادات والإجابات الخاطئة التي قد تسمعها أو تقرأ عنها في العديد من المصادر بخصوص هذا الأمر.

سوف نتطرق للحديث عن هذا الأمر باستفاضة. ولكن للإجابة على سؤالك باختصار شديد، فسوف نقول نعم، الأمر طبيعي جداً. يمكنك ترك اللاب توب متصل بالكهرباء طول الوقت.

ما هي الحقيقة الكاملة وراء ترك اللاب توب متصل بالكهرباء طول الوقت؟

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عندما يتعلق الأمر بالهواتف الخلوية أو الحواسيب المحمولة، قديماً كنا نتعامل مع بطاريات هيدريد الكاموديوم ومعدن النيكل، وكان الأمر بالفعل خطيراً ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية تآكلها سريعاً وبالتالي كان ينتج عنه مشاكل عديدة. ولكننا الآن نتعامل مع بطاريات حديثة سواء كانت الليثيوم أيون أو الليثيوم بوليمر فهي على قدر كافي من الذكاء.

وعندما تكتمل خلاياها بالشحن وتصل إلى نسبة 100% ستتوقف تلقائياً عن استقبال شحنات جديدة. ولكن بمجرد أن تبدأ باستخدام اللاب توب ويفقد 1% من شحنه، ستبدأ البطارية على الفور في استقبال شحنات كهربائية جديدة طالما كانت متصلة بالكهرباء.

بمعنى أخر، لا توجد خطورة في الأمر. ولكن يجب أن نعترف بأمر في غاية الأهمية، جميع البطاريات مهما كان نوعها تتآكل بمرور الوقت ومع كثرة عدد دورات الشحن. تماماً مثل الهواتف الذكية، معظم البطاريات تفقد أجزاء أو نسب من سعات شحنها الكاملة بعد اكتمال 500 دورة شحن تقريباً، وهو شيء حتمي.

وبعض المصادر التقنية تشير إلى أن البطاريات تفقد نسب من شحناتها الإجمالية بمجرد اكتمال 100 دورة شحن فقط. هذا لا يعني أنك لن ترى 100% عندما يكتمل شحن البطارية، ولكن هي لن تعد بنسبة 100% حقيقية، وإنما هي أقل من ذلك. وتستمر في الانحدار والتآكل حتى ستبدأ بنفسك في ملاحظة أنه حتى بعد شحن البطارية بنسبة 100% إلا أن اللاب توب لم يعد قادراً على المواصلة نصف المدة الزمنية التي كان قادراً عليها عندما اشتريته أول مرة وكان جديداً.

إذن ما هو الصحيح للحفاظ على عمر البطارية؟

خلايا البطارية من الداخل تتآكل بمرور الوقت ومع كثرة عدد دورات الشحن، ولذلك كانت الشركات المصنعة قديماً تنصح بعدم ترك اللاب توب متصل بالكهرباء بعد اكتمال شحنها، لأن هذا الأمر يُعجل باكتمال دورات شحن متتالية. ولكن جميع الشركات استبدلت هذه النصائح الآن ولم تعد مثل الماضي توصينا بإزالة الشاحن بعد اكتمال سعة الشحن.

ولكن المصادر التقنية تشير إلى أن الحرارة هي العامل الأول والمتسبب الوحيد في تآكل خلايا البطارية بمرور الوقت، ولذلك من الأفضل أن تكوين حريصاً على برودة البطارية، ولكن ليس برودتها بدرجات ثلجية تحت الصفر مثل وضعها في الثلاجة لأن الحرارة الباردة بشكل مبالغ تتسبب أيضاً في تآكل خلايا البطارية.

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إذن كيف تحصل على درجات حرارة مناسبة هذا هو السؤال. جميع شركات الحواسيب المحمولة تنصح بأن نكتفي بسعة شحن 50% إلى 80% كحد أقصى لأن البطارية تكون في أفضل حالاتها بهذه النسب وبدرجات حرارة مناسبة. ولكن جدير بالذكر أن شركة ابل توصي بأن نقوم بتفريغ البطارية وشحنها حتى 100% مرة واحدة شهرياً للتأكد من تدفق الطاقة إلى جميع خلايا البطارية وعدم تلف أي منها.

بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة مثالية لمعايرة البطارية لأنك بهذا الشكل تجعل نظام التشغيل قادر على قراءة سعات التخزين الحقيقية المتبقية، ويمكنك معرفة ذلك من خلال كتابة أمر powercfg / batteryreport في نافذة موجه الأوامر CMD وسوف تجد تقرير مفصل يحتوي على كافة التفاصيل الدقيقة وسعات الشحن الحقيقية المتبقية في جهازك في مسار C: Users Your_Username battery-report.html. أو بسهولة يمكنك الاعتماد على أداة Smarter Battery.