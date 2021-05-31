هل تفعلها الصين وتسمح بـ”الطفل الثالث”؟

يدرس الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، التراجع عن القيود المطبقة على المواليد؛ تمهيدًا لإعطاء الفرصة أمام الأزواج لإنجاب ثلاثة أطفال، بدلاً من طفلين.

ووفق وكالة “شينخوا”، اليوم الاثنين، جاء هذا التحرك بعدما كشفت بيانات التعداد، عن تراجع عدد السكان في سنّ العمل، خلال العقد الماضي.

وكشفت البيانات عن ارتفاع معدلات الأشخاص، مما تتجاوز أعمارهم 65 عامًا؛ الأمر الذي فرض مزيدًا من الضغوط على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكان الحزب الحاكم قد طبّق حزمة من القيود على المواليد منذ عام 1980، في إطار مساعي التصدي للتزايد الكبير في معدلات النمو السكاني.

وتمخض اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، الاثنين، عن النية في إدخال سياسات جديدة للتعامل بفعالية مع ما وصفته الوكالة بـ “شيخوخة السكان”.

ويبدو أن قادة الحزب الحاكم بدأوا يتقبلون فكرة تنفيذ سياسة إنجاب ثلاثة أطفال واعتماد سياسات الدعم في إطار تطوير التركيبة السكانية في الصين.

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