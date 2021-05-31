هواوي تكشف عن نظام تشغيلها الخاص.. يوم الأربعاء القادم

تعقد شركة هواوي الصينية، يوم الأربعاء القادم، حدثًا مهمًا، ستكشف فيه عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها، والذي يحمل اسم Harmony OS، الذي اتجهت هواوي إلى تطويره وتحسينه، عقب حظرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وباتت هواتف الشركة خاليةً من خدمات جوجل.

توقعات مؤتمر هواوي

الإعلان عن نظام التشغيل الجديد الخاص بالشركة، والذي ترى أنه سيكون منافسًا بقوة لأنظمة أندرويد و iOS، والذي سيحمل اسم Harmony OS.

الإعلان عن سلسلة هواتف الشركة الرائدة الجديدة لهذا العام، هواوي بي 50 – Huawei P50، التي من المتوقّع أن تضم ثلاثة طرازات أو أربعة طرازات.

الإعلان عن تابلت الشركة الجديد Huawei Mate Pad Pro 2، ومن المتوقّع أن يدعم قلمًا ضوئيًا.

الإعلان عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Huawei Watch 3، تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM.

وكانت تسريبات سابقة قد كشفت، من خلال مقطع فيديو، عن مقارنة بين نظام هواوي الجديد هارموني وواجهة الشركة الحالية EMUI 11، التي تعمل بها بعض الهواتف، حيث أظهر مقطع الفيديو تشابهًا كبيرًا مع بعض التحسينات على نظام هارموني.

ومن المرجح أن تكون الأجهزة، التي ستعلن عنها هواوي خلال حدثها يوم الأربعاء؛ هي أول أجهزة من الشركة تعمل بنظام هارموني، سواءً كانت الهواتف من عائلة هواوي بي 50 أو التابلت أو الساعة.

وظهرت العديد من التسريبات، مؤخرًا، عن هواتف الشركة الجديدة، ويتوقّع أن يكون التغيير الكبير في الكاميرا الخلفية، حيث ستأتي الوحدة في دائرتيْن كبيرتيْن منفصلتيْن في أعلى الزاوية اليسرى للواجهة الخلفية، وداخل كل منهما عددٌ من العدسات

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