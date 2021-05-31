شاومي تكشف عن تقنية HyperCharge للشحن السريع بقدرة 200 واتّ – تشحن الهاتف في 8 دقائق

شاومي هي واحدة من أبرز الشركات في مجال الشحن السريع بدون أدنى شك، فالشركة تكشف بشكل مستمر عن جديد تقنياتها وابتكاراتها في هذا المجال، والهدف الرئيسي هو الوصول لأقل وقت يحتاجه الهاتف حتى يشحن من 0% إلى 100%، وهو هدف اقتربت منه الشركة بالكشف عن تقنية HyperCharge اليوم!

شاومي تكشف عن تقنية HyperCharge للشحن السريع

كشفت الشركة اليوم عن تقنية HyperCharge الجديدة، وهذه التقنية ستسمح للهاتف بأن يشحن بقدرة تصل إلى 200 واتّ، وهو رقم مجنون بدون شك، وهذا سيجعل الهاتف قادر على أن يصل من 0% إلى 100% فقط في خلال ثمان دقائق! وهذا بالنسبة لهاتف مع بطارية بسعة 4000 ملي أمبير كمقياس.

بالإضافة إلى ذلك، الوجه الآخر لهذه التقنية يتناول الشحن اللاسلكي! وهنا نلاحظ أن الشحن اللاسلكي ضمن تقنية HyperCharge سيصل إلى 120 واتّ، وهو ما سيشحن نفس الهاتف بنفس البطارية في 15 دقيقة، وهو رقم ممتاز هو الآخر.

شاركت الشركة فيديو يوضّح الخاصية الجديدة بشكل تجريبي على هاتف مي 11 برو، وهو الذي يمكنك مشاهدته أعلاه. شاومي وكالعادة لم تكشف عن وقت لإطلاق هذه التقنية بكامل قوتها للمستخدمين والمستهلكين العاديين، لكن طالما أننا رأينا التقنية تعمل بالفعل فهذا يعني أنها مسئلة وقت لا أكثر.

ما رأيك في تقنية HyperCharge؟ وهل تهتم كثيرًا بالشحن السريع؟ شاركنا الآن في التعليقات، أيضًا أخبرنا بالقدرة التي يدعمها هاتفك وهل أنت راضي عنها أو لا.

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