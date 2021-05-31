وفاة “طرزان” في حادث تحطم طائرة

فقد الوسط الفني الأمريكي الفنان “جو لارا” المشهور بدور طرزان، والذي تُوفي بسبب حادث تحطم طائرة وقع يوم 29 مايو الجاري في ولاية تينيسي الأمريكية.

وقالت السلطات المحلية إنّ النجم البالغ من العمر 58 توفي رفقة 6 أشخاصٍ آخرين كانوا على متن الطائرة الصغيرة المنكوبة، التي سقطت في بحيرة واقعة بالقرب من بلدة سميرنا.

وأكدت السلطات أنّ زوجته كانت من بين الضحايا، وأشارت لعدم وجود ناجين في هذا الحادث الأليم.

وأوضحت أنّ طائرة من طراز سيسنا سي 510 سقطت يوم السبت، بعد إقلاعها الساعة 11 صباحاً باتجاه مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

يُذكر أنّ الفنان الراحل اشتهر بتأدية شخصية طرزان في مسلسل طرزان “ذي إبيك أدفنتشرز” الذي عُرض عامي 1996 و1997.

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