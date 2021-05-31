يارا تحصل على لقاح كورونا.. وتُطلق “عالمكشوف”

أكدت الفنانة اللبنانية يارا حصولها على لقاح كورونا، وذلك من خلال تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية لليونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت فيها شاهدوا سفيرة اليونيسيف يارا تحصل على لقاح كورونا.

ونشرت الصفحة فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية وهي تأخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وعبّرت يارا عن سعادتها بالحصول على اللقاح، ودعت متابعيها للحصول عليه لكي يحموا أنفسهم ومجتمعهم.

وبالتزامن مع أخذها التطعيم طرحت الفنانة اللبنانية أغنية “عالمكشوف” على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة حتى الآن.

وأغنية عالمكشوف من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد نجم.

يُذكر أنّ الفنانة اللبنانية حققت نجاحاً كبيراً بأغنية “غير الناس” التي كتبها آدم ولحنها شاميم، حيث تجاوزت الأغنية الـ7 ملايين مشاهدة.

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