بمساعدة سامسونج – شاشة ايفون 13 بتردد 120 هيرتز من نوع جديد!

بعد التقارير التي أفادت بأن ابل تعاونت مع شركة TSMC التايوانية من أجل بدء تصنيع معالج ابل A15 الذي سوف يستخدم في هواتف ايفون 13. الآن تقارير أخرى تتحدث عن تعاون مشترك بين ابل وسامسونج لإنتاج الشاشات التي ستتواجد في هواتف ايفون 13.

هذا ليس التعاون الأول بين ابل وسامسونج في مجال الشاشات، فمن المعلوم أن ابل بدأت الانتقال إلى شاشات OLED منذ العام 2017. وسامسونج هي الشركة الأولى عالمياً في إنتاج هذا النوع من الشاشات بكافة الأحجام.

شاشة ايفون 13 .. 120 هيرتز من نوع LTPO

بحسب صحيفة TheElec الكورية الجنوبية، فإن شركة Samsung Display المسئولة عن إنتاج الشاشات قد بدأت بالفعل في إنتاج شاشات OLED بتردد 120 هيرتز من أجل هواتف ايفون 13.

أكثر من هذا سوف تستخدم سامسونج تقنية LTPO الجديدة في شاشات ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس فقط.

شاشات LTPO هي شاشات سوبر أموليد عادية لكنها تتميز بميزة غاية في الأهمية وهي توفير استهلاك الطاقة بشكل رهيب، هذا حيث أن هذه الشاشات تعتمد على خاصية التحديث التكيفي للإطارات Adaptive Refresh Rate. سامسونج هي التي سوف تشرف على إنتاجها حصرياً لصالح ابل.

يمكن للشاشات من نوع LTPO توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 15% وهو أمر جيد بالنظر لمعدل تحديث الشاشة العالي.

إصدارات ايفون 13 ميني وايفون 13 سوف تعتمد على شاشات OLED أيضاً ولكن من النوع التقليدي LTPS الموجود منذ سنوات في الأسواق.

جدير بالذكر أن هناك شركات أخرى سوف تشارك في صناعة الشاشات لصالح ابل مثل LG و BOE ولكن لإصدارات ايفون 13 / ميني.

الانتقال إلى معدل تحديث الشاشة الأعلى سوف يكون أمراً جيداً وإن كان ذلك متأخراً نظراً لأن بطارية الايفون سعتها أقل مقارنة بنظريتها في الأندرويد.