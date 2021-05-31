منوعات

شُرفة منزل تقذف زوجين يتشاجران (فيديو)

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله زوجان يسقطان من شُرفة منزلهما، التي انهارت بشكلٍ مفاجئ.

وقال الشخص الذي صور الفيديو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إنّه كان يُصور الشارع الأثري أثناء مروره به قبل أن يفاجأ بمشاجرة الزوجين على شُرفة المنزل، فوجه الكاميرا نحوهما ليفاجأ بسقوط الشرفة بهما.

وهرع المارة لإنقاذ الزوجين الذين اصطدما بالأرضية الخرسانية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت السلطات المحلية أنّ إصابات الزوجين بليغة لكنّها لا تهدد حياتهما، وقالت إنهما تعرضا لعدد من الكسور والرضوض في أنحاء متفرقة من جسدهما.

وأوضحت السلطات أنّها ستبحث في الأسباب التي أدّت لسقوط الشرفة بهذا الشكل المفاجئ، وغير المتوقع.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو البالغة مدته 7 ثواني حظي بانتشار كبير على الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات الطريفة التي تمحورت حول عقاب الشرفة للزوجين على شجارهما فيها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك