شُرفة منزل تقذف زوجين يتشاجران (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله زوجان يسقطان من شُرفة منزلهما، التي انهارت بشكلٍ مفاجئ.

وقال الشخص الذي صور الفيديو في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، إنّه كان يُصور الشارع الأثري أثناء مروره به قبل أن يفاجأ بمشاجرة الزوجين على شُرفة المنزل، فوجه الكاميرا نحوهما ليفاجأ بسقوط الشرفة بهما.

وهرع المارة لإنقاذ الزوجين الذين اصطدما بالأرضية الخرسانية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت السلطات المحلية أنّ إصابات الزوجين بليغة لكنّها لا تهدد حياتهما، وقالت إنهما تعرضا لعدد من الكسور والرضوض في أنحاء متفرقة من جسدهما.

وأوضحت السلطات أنّها ستبحث في الأسباب التي أدّت لسقوط الشرفة بهذا الشكل المفاجئ، وغير المتوقع.

يُذكر أنّ مقطع الفيديو البالغة مدته 7 ثواني حظي بانتشار كبير على الإنترنت، وبعدد كبير من التعليقات الطريفة التي تمحورت حول عقاب الشرفة للزوجين على شجارهما فيها.

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