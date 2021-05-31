جديد تويتر.. ميزة التفاعل مع التغريدات

كشفت مجموعة من التقارير الواردة من داخل شركة تويتر، استعداد الشركة لطرح ميزة التفاعل مع التغريدات من خلال الرموز التعبيرية.

وتُعد هذه الخدمة شبيهة بالميزة الموجودة في فيس بوك، وستضم 4 رموز هي Hmm، Haha، Cheers، وSad، وسيظهر رمزي Hmm و Haha في رمز أعجبني، في حين سيظهر الرمزين الآخرين بشكلٍ مستقل.

وأشارت التسريبات إلى أنّ تويتر ستعمل على تجريب الميزة الجديدة لدى بعض المستخدمين لمدة أسبوعين؛ تمهيداً لطرحها للجميع خلال الفترة القادمة.

وتهدف من إطلاق هذه الميزة لجذب مستخدمين جدد لمنصتها، والمحافظة على المستخدمين الذين طالبوا مراراً وتكراراً بتوفيرها.

يُذكر أنّ تويتر أجرت خلال الفترة الماضية مجموعة من التغييرات على تويتر، وأضافت مجموعة من الميزات كميزة Spaces الصوتية، وSuper Follows، وغيرها من الميزات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية