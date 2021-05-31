هاتف جديد من ريلمي بكاميرا ثلاثية وبطارية قوية

كشفت شركة ريلمي الصينية عن هاتفٍ جديد بكاميرا ثلاثية وبطارية جيدة، أطلقت عليه Realme X7 Max 5G.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Dimenstiy 1200 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G77، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض FHD+، وجودة عرض 1080*2400 بيكسل، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات.

يذكر أنّ ريلمي ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 370 و410 دولارات أمريكية.

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