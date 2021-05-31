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أسباب صحية تدفع كبار السِن لممارسة رياضة “التاي تشي”

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجلة “سنيورين راتغيير” الألمانية المختصة بكبار السِن وجود فوائد عديدة لرياضة التاي تشي الصينية، وهي إحدى الرياضات الروحية التي تطورت عن الفنون القتالية القديمة في آسيا.

وقالت إنّ هذه الرياضة تعمل على تحسين مهارات التوازن، والمرونة، لدى كبار السِن، الأمر الذي يحميهم من السقوط والتعرض للكسور التي تصعب معالجتها.

وأشارت لدورها في تخفيض ضغط الدم المرتفع، الأمر الذي يحميهم من الإصابة بأمراض القلب، الأوعية الدموية، السكتات القلبية، والسكتات الدماغية، ولدورها في تخفيض علمية أيض المخ، الأمر الذي ينعكس على لياقتهم الذهنية، وتحسين قدرات الذاكرة.

وأوضحت المجلة الألمانية أنّ هذه الرياضة تعمل على محاربة القلق والتوتر، وتمنح المسنين راحة نفسية كبيرة.

يُذكر أنّ رياضة التاي تشي تتميز بحركاتها البطيئة، وتجمع بين تمارين التنفس، الانتباه، التركيز، وسرعة ردّة الفعل، وتلعب دوراً في إكساب الشخص مهارات الدفاع عن النفس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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