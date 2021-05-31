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متلازمة التعب المزمن.. أسبابها وطرق علاجها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تُعدّ متلازمة التعب المزمن من الأمراض التي تجعل الشخص يشعر بالوهن والتعب والإرهاق، الذي يستمر حتى لو أخذ الشخص استراحة.

وحدد الأطباء مجموعة من الأسباب التي تؤدي لهذا الأمر منها أمراض الغدة الدرقية، نقص الفيتامينات، شرب الكحول، قلة النوم، انخفاض مستوى النشاط البدني، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التي تعد أهم الأسباب لحدوثها.

ودعا الأطباء الناس للحصول على الاستشارة الطبية من أجل تحديد الأسباب التي أدّت إليها، واتّباع العلاج المناسب لها، من خلال الخضوع لنهج متكامل في العلاج، واتّباع نظام الحمية، بالإضافة للتواصل المستمر ما بين المريض والطبيب المعالج، من أجل مراقبة صحة المريض والتأكد من تعافيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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