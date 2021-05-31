Meizu الصينية تُطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

كشفت شركة Meizu الصينية عن ساعة ذكية جديدة ببطارية قوية، أطلقت عليها Meizu Watch.

وستعمل الساعة بمعالج Snapdragon 4100، وستُحاط بغلاف مصنوع من سبائك الألمنيوم يجعلها مقاومة للماء والغبار.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة من نوع Amoled مقاس 1.78 بوصة، تحتوي على طبقة حماية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ1 غيغا بايت.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 32 ساعة بشكلٍ متواصل، وستتميز بقدرتها على قياس نسبة الأوكسجين في الدم، مراقبة معدل نبضات القلب، بالإضافة لمراقبة أنماط النوم.

الجدير بالذكر أنّ Meizu ستُطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 325 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية