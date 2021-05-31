تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A30S

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بتكلفة منخفضة ستطلق عليه Galaxy A30S.

ولم تستطع التسريبات تحديد نوع المعالج الذي سيعمل به، لكنّها أكدت أنّ الهاتف سيحتوي على معالج ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

ومن المتوقع أن تُزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Infinity-V مقاس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

ولم تكشف التسريبات عن سعة الذاكرة الداخلية والعشوائية، ولا عن سعة البطارية، لكنّها أكدت أن الهاتف سيحتوي على واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تستطع تحديد موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا سعره.

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