وفاة والدة الفنان الكوميدي أيمن رضا

فُجِعَ الفنان السوري العراقي أيمن رضا بوفاته والدته حياة محمود العاقل، ونشر الفنان السوري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك ورقة النعي دون أن يترك عليها أي تعليق.

ونعى الفنان السوري أيمن زيدان والدة صديقه بكلمات مؤثرة للغاية، حيث قال في منشورٍ نشره على حسابه في فيس بوك، أم فائز الغالية إنّ رحيلك موجع، ووصفها بأيقونة الصبر والكفاح، وأشار لدفء بيتها الذي كان مليئاً بحنانها، وختم منشوره بالدعاء بالرحمة والمغفرة لها.

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الفنانين السوريين قدّموا التعازي بوفاة والدة الفنان أيمن رضا أمثال لورا أبي أسعد، قاسم ملحو، علاء قاسم، كندا حنا وغيرهم من النجوم.

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