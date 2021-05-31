بسبب كورونا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن

شهدت مدينة بيلفيلد الألمانية حادثةً غير مألوفة، حيث أمضى عريس من المدينة ليلة زفافه بالسجن بسبب مخالفته لقواعد كورونا.

وقالت شرطة المدينة إنّ مكتب إنفاذ القانون في المدينة طلب منها يوم الجمعة الماضي وضع حد لحفل زفافٍ يضم 25 شخصاً، بسبب عدم التزام الحضور بالقواعد السارية في البلاد للوقاية من كورونا.

وأكدت الشرطة ببيانها أنّ الاحتفال كان يقام في المبنى أحياناً وينتقل للشارع أحياناً أخرى، وأنّها طلبت من الحاضرين إخلاء المكان، لكنّها تفاجأت بالمقاومة من العريس البالغ من العمر 24 عاماً، و2 من أصحابه، حيث قام العريس بضرب أحد الضباط على وجهه، كما تعرض أحد أصحابه لجروح.

يُذكر أنّ العريس وصديقيه أمضيا الليلة في السجن بانتظار تقديمهم في اليوم التالي للمحاكمة؛ لخرقهم القوانين ولتعديهم على رجال الشرطة.

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