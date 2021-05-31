جزء جديد من فيلم الجوكر مع المخرج الأصلي

فاجأت شركة “وونر برس” عشاق فيلم الجوكر، بإعلانها عن بدء إنتاج جزء جديد من الفيلم الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وأشارت التقارير إلى أنّ مخرج الفيلم الأصلي تود فيليبس سيتولى إخراج الجزء الجديد بالتعاون مع خواكين فينيكس، الذي لعب دور الجوكر في الجزء السابق.

وتضاربت آراء الجمهور، فبعضهم رأى أنّ الفيلم لا يحتاج لإنتاج جزء جديد منه، في حين تحمس البعض الآخر للعمل لعودة المخرج الأصلي.

من جانبه قال المخرج تود فيليبس إنّه عرض الفكرة على الممثل خواكين فينيكس ليضمن موافقته؛ كون نجاح الفيلم مرتبط بمشاركته، وأكد امتلاكه قصة جديدة للفيلم، وقال إنّه لن يكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة للفيلم لم تحدد حتى الآن موعد طرح الجزء الجديد من الجوكر.

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