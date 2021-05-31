“قطار الموت” يتوقف بشكل مفاجئ ويُرعب ركابه (فيديو)

شهد متنزه Six Flags Fiesta الواقع في مدينة تكساس الأمريكية حادثةً غريبةً وغير مألوفة، حيث علق قطار الموت بركابه في منتصف الرحلة.

وقالت إدارة المتنزه إنّ القطار علّق ركابه بشكل رأسي، وإنّها تدخلت على الفور وأرسلت فرق الإنقاذ التي نجحت في إنزال الـ20 راكباً الذين كانوا على متنه.

وأكدت السلطات المحلية عدم وجود إصابات بين الركاب، وقالت إنّ قطار الموت سيتم إغلاقه بشكلٍ مؤقت حتى تنتهي التحقيقات في الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

وكان المتنزه قد أعاد افتتاح أبوابه مؤخراً أمام السياح، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا وتلقي العديد من الأشخاص للقاح.

يُذكر أنّ إدارة المتنزه قدّمت 20000 بطاقة مجانية ليوم واحد للأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا.

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