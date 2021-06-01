“فيليبس” تكشف عن شاشة للعاملين عن بُعد

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة جديدة مناسبة لرجال الأعمال، وللأشخاص العاملين عن بُعد، أطلقت عليها 243B9H.

وزودت الشركة الهولندية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 24 بوصة بدقة عرض Full HD، ومُعدل تنشيط 75 هرتز، مع كاميرا ويب ويندوز Hello.

وتحتوي الشاشة على منفذ USB-C لنقل إشارة الفيديو من الحاسوب للشاشة، وستدعم Power Delivery التي تساعد على شحن اللاب توب الموصول بها بقوة 65 واط، ومحور USB 3.2 يضم 3 منافذ.

وستضم الشاشة سماعات ستريو، وكاميرا ويب منبثقة مناسبة لاجتماعات الفيديو، بالإضافة لوظائف متطورة تمنع إرهاق الموظف خلال العمل كوظيفة Low Blue، تقنية Filcker Free، بالإضافة لوضع Easy Read.

وقالت فيليبس إنّ شاشتها الجديدة ستحتوي حاملاً يساعد المستخدم على ضبطها، من حيث الميل والارتفاع.

يُذكر أنّ الشركة الهولندية ستُطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 300 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية