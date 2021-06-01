برجٌ صيني يتحوّل إلى ساحة منافسة بين عشاق المغامرات

تحوّل برج “كانتون” الصيني، إلى مقصد لجميع عشاق المغامرات وأصحاب القلوب الجريئة ممن يقبلون على تسلّق المباني المرتفعة ولا يترددون في المشي على الحبال، في الجو، حيث يعتبر هذا المبنى هو ثاني أعلى مبنى في الصين.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، أظهر مقطع فيديو أن البرج الشاهق تحوّل بالفعل إلى مضمارًا للمنافسات بين المغامرين.

ويحمل برج “كانتون”، اسم “برج قوانغتشو”، رسميًا، ويبلغ ارتفاعه 604 أمتار، وهو كائنٌ في مقاطعة هايزو بمدينة قوانغتشو”، المعروفة باسم كانتون.

وجاء افتتاح هذا المبنى الشاهق عام 2010، وأصبح الأكثر ارتفاعًا في العالم لفترة وجيزة، وظلّ معروفًا بأنه الأطول في الصين قبل تشييد برج شنغهاي عام 2013.

ولفتت الصحيفة إلى أن عشاق المغامرات يقومون بالصعود إلى أعلى البرج ثم يدورون حوله عن طريق الحبال المستخدمة في تسلّقه، ويمشي بعضهم فوق الحبال أثناء الدوران حوله.

وإذا أراد السائح ممارسة أي مغامرة يعشقها من خلال هذا البرج؛ فما عليه سوى دفع مبلغ 108 دولارات مقابل المرة الواحدة.

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