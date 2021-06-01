فيلمٌ أمريكي يحقّق 48 مليون دولار في يوميْن

نجح المخرج السينمائي الأمريكي، جون كراسنسكي، في إصدار الفصل الثاني من فيلمه المثير “مكان هادئ”، “A Quiet Place” الذي تمكّن من حصد 48 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وتعتبر هذه الحصيلة هي أعلى إيرادات يحققها فيلم سينمائي خلال ثلاثة أيام منذ انتشار جائحة “كورونا”.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد كان مجال الأعمال السينمائية أحد أشدّ القطاعات تأثرًا ومعاناة على خلفية تبعات الجائحة وقرارات الإغلاق العالمي لمرافق الترفيه ومراكز التصوير.

وقد أظهر الفيلم أن شباك التذاكر في أمريكا الشمالية يمكن أن يشهد انتعاشًا، في نهاية المطاف، وعودة ملامح الحياة من جديد.

وذكرت الوكالة أن هذا الفيلم، وهو من إنتاج شركة “بارامونت بيكتشرز” ويعرض حاليًا في 3,726 دار عرض، قد شارك في بطولته الممثل الأيرلندي سيليان مورفو والممثلة البريطانية إيميلي بلانت والممثلة ميليسنت سيموندس والممثل البريطاني نوح جييب.

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