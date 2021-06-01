إصلاح مشكلة وميض الشاشة على هواتف الاندرويد

مشكلة وميض الشاشة هي مشكلة شائعة قد تواجه معظم هواتف الاندرويد لعدة أسباب مختلفة. في الغالب قد يكون السبب مجرد تعارض في التطبيقات أو تلف في تعليمات نظام التشغيل أو التلاعب في بعض إعدادات خيارات المطور دون خبرة. ولكن في بعض الحالات الأخرى قد تكون مشكلة وميض الشاشة ناتجة عن تلف وعطب ما في هاردوير الهاتف وبالتحديد في الشاشة.

إذا كانت مجرد مشكلة تعارض في التطبيقات أو أخطاء في تعليمات نظام التشغيل، فمن السهل التغلب عليها، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن ذلك. أما لو كانت المشكلة ناتجة عن عطب في هاردوير الهاتف، فللأسف الشديد لا يوجد خيار أمامك سوى الذهاب بالهاتف إلى فني مركز صيانة متخصص في تصليح نوع هاتفك الأندرويد.

كيف تتعرف على مشكلة وميض الشاشة عندما تواجهك؟

من السهل جداً التعرف على مشكلة وميض الشاشة أثناء حدوثها، فهي مزعجة جداً، ومن السهل تحديدها، ولكن من السهل التغلب عليها أيضاً. أولاً هي تحدث في أوقات عشوائية جداً، وستبدأ في ومضات متتالية أو رؤية خطوط بطول أو بعرض الهاتف تمنعك من القدرة على رؤية المحتوى بشكل واضح على شاشة الهاتف. هذه المشكلة سوف تتسبب في إعاقتك بالكامل عن استخدام هاتفك بشكل طبيعي.

ما هي أسباب مشكلة وميض الشاشة بالضبط؟

تحديث مشكلة وميض الشاشة نتيجة تعارض في بعض التطبيقات التي قمت بتثبيتها مؤخراً، أو من الممكن أن تتسبب فيها التحديثات الرسمية الغير مستقرة التي تطرحها الشركة المصنعة لهاتفك. أو من الممكن أن تكون بسبب وجود أخطاء في ملفات الكاش المؤقتة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نظام التشغيل وبقية التطبيقات. باختصار شديد هي من الممكن أن تكون ناتجة عن أخطاء برمجية، وفي هذه الحالة من السهل التغلب عليها.

ولكن المشكلة الحقيقية هنا أنها من الممكن أن تكون ناتجة عن دخول الماء إلى الهاتف أو سقوط الهاتف على الأرض من مسافة عالية أو من الممكن تكون ناتجة عن مشكلة في كابل الشاحن ولكنها نادرة الحدوث. في هذه الحالة لن تتمكن من التغلب على هذه المشكلة بدون أن تلجأ لمركز صيانة متخصص.

كيفية إصلاح مشكلة وميض الشاشة؟

بمجرد أن تعرف السبب الحقيقي وراء المشكلة سيكون من السهل عليك تحديد الخطوة الصحيحة التي ينبغي أن تتخذها. ولكن من الممكن أن تبدأ في تجربة بعض الخطوات التي سوف نرشدكم إليها في السطور التالية:

1- قم بعمل إعادة تشغيل للهاتف

قد تعتقد أن عمل إعادة تشغيل للهاتف مجرد أمر روتيني، ولكن تأكد أن هذه المحاولة قادرة على عمل المعجزات وإصلاح العديد من المشاكل بشكل تلقائي. فإذا كانت المشكلة عبارة عن مشاكل برمجية أو أخطاء في تعليمات نظام التشغيل أو نتيجة تعارض بعض التطبيقات مع النظام، فمن المتوقع أن يتم حل المشكلة على الفور بمجرد إعادة تشغيل للهاتف. ولكن من المتوقع أنك ستبدأ في مواجهتها مرة ثانية عندما تبدأ في استخدام نفس التطبيق الذي كان سبباً بالمقام الأول ي مشكلة وميض الشاشة.

إذا لم تفلح عملية إعادة تشغيل الهاتف، فمن الممكن أن تقوم بإغلاق الهاتف بالكامل عن طريق النقر على زر Power Off ثم تنتظر لمدة 10 إلى 15 ثانية ثم تعاود تشغيله مرة ثانية، ثم تختبر الهاتف مما إذا كانت المشكلة اختفت أم مستمرة في الظهور.

2- تأكد من تحديث الهاتف باستمرار

التحديثات التي تطرحها الشركات المُصنعة من شأنها تصحيح العديد من الأخطاء البرمجية التي تواجه بعض المستخدمين أثناء استخدام الهاتف. فإذا كان هاتفك لم يتلقى أي تحديثات منذ فترة طويلة نتيجة عدم اتصاله بالإنترنت، فمن الضروري أن تبحث عن مصدر إنترنت مستقر وتقول بتحديث الهاتف لأخر التحديثات المطروحة.

موضوعات ذات صلة: إلى متى تتلقى هواتف الأندرويد تحديثاتها الأمنية من المصنعين

3- تأكد من تحديث التطبيقات ذاتها

إذا كانت مشكلة وميض الشاشة تواجهك أثناء استخدامك لبعض التطبيقات بالتحديد، فهذا يعني أنه ينقصك بعض التحديثات لهذا التطبيق. توجه إلى صفحة تطبيقاتي على متجر جوجل بلاي ثم تأكد من تحديث جميع التطبيقات التي تحتاج إلى تحديث.

4- قم بالتعديل على مستوى إضاءة الهاتف

في بعض الحالات قد تكون هناك مشكلة في التحديثات الرسمية التي تطرحها الشركات المصنعة لبعض الهواتف، وقد يكون حظك سيئاً في التحديثات هذه المرة مما تسببت لك في مشكلة وميض الشاشة.

في هذه الحالة حاول تغيير وضع الإضاءة في هاتفك الأندرويد من خلال الإعدادات ثم الشاشة ثم إعدادات السطوع ثم قم بإلغاء تفعيل ميزة السطوع التلقائي. إذا اختفت المشكلة فهذا يعني أن التحديث الأخير كان هو السبب في المشكلة، ويجب أن تنتظر التحديث القادم لأنه من المتوقع أن يقوم بحل المشكلة.

5- قم بتعطيل أي تطبيقات مُرشحات الضوء الأزرق

العديد منا يعلم كم المخاطر التي تشكلها الإضاءة الزرقاء على العين، وبالتالي بعض المستخدمين يلجؤون إلى الاعتماد على تطبيقات Blue Light Filter من أجل تقليل إضاءة الضوء الأزرق على هواتفهم. لا توجد أدنى مشكلة في الأمر. ولكن إذا بدأت في مواجهة مشكلة وميض الشاشة بعد تثبيتك لأي من هذه التطبيقات، فلا يوجد خيار أمامك سوى إزالتها من هاتفك والبحث عن بدائل أخرى لا تتسبب لك في المشكلة.

6- تأكد من تنظيف ملفات الكاش المؤقتة من على هاتفك

نعم، بالتأكيد، ملفات الكاش مسؤولة عن إدارة التطبيقات وحفظ التعليمات والإجراءات الخاصة بها بشكل دائم لكي يكون من السهل عليك استخدام هذه التطبيقات مراراً وتكراراً. ولكن من الممكن أن تتعرض ملفات الكاش للكثير من الأخطاء، وقد يكون الحل الوحيد أمامك هو تنظيف الهاتف من ملفات الكاش المؤقتة لحل المشكلة، خاصة وأنها إزالة ملفات الكاش دائماً قادرة على حل العديد من المشاكل ومن بينها مشاكل الشاشة.

7- قم بتعطيل خيارات المطور

للأسف بعض المستخدمين يلجؤون لتغيير العديد من الإعدادات في خيارات المطور، ومن الممكن أن تتسبب هذه التغييرات في الكثير من المشاكل. ولذلك ينبغي أن تتذكر ما هي التغييرات التي أجريتها على خيارات المطور وتستعيد الإعدادات المصنعية مرة ثانية. وبعد ذلك تأكد من تعطيل خيارات المطور حتى لا يتم التلاعب به مرة ثانية.

8- أعد تهيئة الهاتف

إذا لم تفلح جميع المحاولات السابقة في إصلاح مشكلة وميض الشاشة، فلم يعد أمامك خيار سوى إعادة تهيئة الهاتف من جديد. ولكن تذكر أن تحتفظ بجميع ملفاتك الهامة على الساحة أو على الكمبيوتر أو في أي مكان أمن لأن عملية إعادة التهيئة سوف تتسبب في حذف جميع البيانات والمعلومات من على ذاكرة الهاتف الداخلية.

9- الذهاب إلى فني متخصص

إذا اتضح لك أن المشكلة ناتجة عن وجود عطب في هاردوير الهاتف من أثر سقطة قوية تعرض لها الهاتف أو من جراء دخول الماء إلى أجزائه الداخلية، فالحل الوحيد هو الذهاب إلى مركز صيانة متخصص في تصليح نوع هاتفك بالضبط. للأسف قد تكون عملية الإصلاح مُكلفة جداً حسب نوع هاتفك، ولكن لا يوجد حل أخر سوى ذلك.