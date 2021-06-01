أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة في عام 2021

دعونا ندخل في صميم الموضوع مباشرة ونقول أنه بسبب كثرة الاختراقات الأمنية ومشاكل تسرُب البيانات التي تحدث بين كل حين والأخر أصبحنا نبحث عن أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة التي يمكننا الاعتماد عليها والثقة بها أكثر من أي وقت مضى. الفكرة من تطبيقات الدردشة الآمنة أنها تعمل على تشفير بياناتك ومحادثاتك مع جميع الأطراف الأخرى وتحاول أن تحافظ على خصوصياتك بشكل أفضل.

هل تعلم أن الحكومات والجهات الأمنية تضع عوائق كثيرة أمام مطورو بعض التطبيقات ومن بينها تطبيقات الدردشة والمراسلة. فالأمر طبيعي، الحكومات تحاول الحفاظ على الأمن العام وسلامة الأشخاص، ولكن من ناحية أخرى يحاول المطورون إيجاد الحلول الآمنة والوسائل الأفضل من أجل تشفير محادثات المستخدمين وإخفاؤها تماماً عن قدرة وصول أي شخص أو جهة أمنية لمحتواها حفاظاً على خصوصية هؤلاء المستخدمين.

وبخصوص هذا الأمر قررنا أن نستعرض لكم قائمة تحتوي على أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة التي يمكنك استخدامها والثقة تماماً بها في الحفاظ على خصوصيتكم، فهيا بنا نتعرف عليها.

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1- Signal

بالتأكيد وأنك تعلم ولو القليل عن إدوارد سنودن أو إيلون ماسك! كلاهما يستخدمان تطبيق سيجنال فقط كتطبيق الدردشة الأساسي بالنسبة لهم. لحسن الحظ أن تطبيق سيجنال مجاني بالكامل، ويحتوي على العديد من المزايا الرائعة التي ربما لفتنا نظركم لها من خلال موضوع أفضل مزايا تطبيق سيجنال التي ينبغي استخدامها لمزيد من الخصوصية.

يمكنك استخدامه أنت أيضاً كتطبيق المراسلة الأساسي بالنسبة لك، حيث يمكنك إرسال رسائل نصية أو صور أو مقاطع فيديو أو روابط إلى جهات الاتصال التي تستخدم سيجنال أيضاً. من خلال العديد من الأبحاث التي أجرتها شركات الأمن السيبراني لقد اتضح أنه أفضل تطبيق آمن يستخدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف أخر بحيث يكون من الصعب جداً على أي جهة أو شخص – وحتى الشركة نفسها – الاطلاع على محتوى المحادثات.

وعلى الرغم أنها نفس الطريقة التي تتبعها بعض تطبيقات المراسلة الأخرى، ولكن الأخبار الجيدة هنا أن شركة سيجنال هي شركة غير ربحية قائمة على التبرعات ولا تستغل بيانات المستخدمين من أجل تحسين استهدافه بالإعلانات مثل التطبيقات الأخرى. أما بالنسبة لمزايا التطبيق فهو يحتوي على كم رائع من مزايا الخصوصية والأمان التي قد تحتاج لهم بشكل روتيني، وبالتأكيد نوصيكم بشدة باستخدامه كتطبيق الدردشة الآمن الأساسي بالنسبة لكم.

السعر : مجاني

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2- Threema

ربما هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها عن تطبيق Threema، ولكن تأكد أنها لن تكون الأخيرة. تطبيق Threema هو تطبيق محادثات آمن جداً يعتمد على تشفير المحادثات من طرف إلى طرف أخر ويستخدم نظام تشفير NaCl في حماية الاتصالات. بمجرد تشغيل التطبيق سيعمل على إنشاء مفتاح فريد يسمح لك باستخدام التطبيق بشكل مجهول تماماً.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك ربطه بعنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك. أيضاً يتيح لك القدرة على إرسال رمز QR الخاص بك لمستخدمي التطبيق لكي يتمكنون من الوصول إليك. لكونه تطبيق مدفوع فمن النادر أن تجد العديد من المستخدمين المتواجدين عليه، ولكن بعض شركات الأعمال بدأت بالفعل في الاعتماد عليه بسبب كم المزايا التي يحتوي عليها وبالتأكيد عنصر الأمان وحماية الخصوصية.

فهو يعمل على تشفير المحادثات والصور ومقاطع الفيديو وجميع الملفات التي تتم مراسلتها بين الأطراف، بالإضافة إلى ذلك يوفر القدرة على عمل محادثات جماعية ونظام الاقتراع. ولكن كما ذكرنا منذ قليل، المشكلة الوحيدة أنه تطبيق مراسلة مدفوع الأجر، وعلى الرغم أن سعره رخيص جداً ولكنك لن تجد العديد من أصدقائك وجهات اتصالك يستخدمونه وهو الجانب السلبي الوحيد في الأمر.

السعر : 2.99$

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3- WhatsApp

هذا التطبيق يستخدم نفس نظام التشفير المستخدم في تطبيق سيجنال من أجل تشفير المحادثات من طرف إلى طرف أخر. ولو سمحت لي بأن أقول رأيي الشخصي لقلت لك أنه أفضل تطبيق محادثات بالفعل، ولكن أسوأ شيء أن شركة فيسبوك امتلكته في عام 2016، وهذا يعني أنها ستحتاج لتحقيق الأرباح من وراؤه لكي تُغطي المليارات التي دفعتها فيه للشركة الأصلية.

على الرغم أنه ليس آمناً، أو المعنى الأقرب للدقة أننا لا يمكننا الثقة به في حماية خصوصياتنا لكونه مملوك من شركة فيسبوك، ولكن بكل تأكيد هو واحد من أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة التي يمكنك الاعتماد عليها والتي توفر كم هائل من المزايا بشكل أفضل من أي تطبيق محادثات أخر. بشكل افتراضي هو يقوم بتشفير محادثاتك، ولكن يمكنك إضافة طبقة حماية إضافية من خلال التأكد من تشفير جميع محادثاتك مع جهات اتصالك بحيث لن تتمكن الشركة نفسها من الوصول إلى محتوى محادثاتك مع الأطراف الأخرى. هذه على الأقل ما توعد به شركة فيسبوك المستخدمين.

السعر : مجاني

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4- Telegram

تطبيق تيليجرام أمامه العديد من علامات الاستفهام، هذا لا يعني أنه تطبيق سيء أو ليس آمناً، ولكن المشكلة أنه لا يقوم بتشفير محادثاتك بشكل افتراضي. بل ينبغي عليك الانتقال أولاً لوضع المحادثات السري من أجل ذلك. وبهذا الشكل هو يختلف عن سيجنال أو حتى عن الواتساب.

ولكن هناك مزايا رائعة في التطبيق قد تكون في غاية الأهمية للمستخدمين الأفراد أو الشركات على حد سواء. فهو يسمح بنقل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والروابط ويتيح القدرة على الانخراط في محادثات جماعية تصل حتى 20.000 مستخدم في وقت واحد. وهذا ما يجعله مناسب جداً لكبرى الشركات وجهات الأعمال.

ولكن بالعودة إلى نظام الأمان وحماية الخصوصية، فهو يعتمد على نظام تشفير MTProto، وللأسف الشديد معظم الخبراء الأمنيين والأبحاث التي صدرت حول هذا النوع من التشفير تشير إلى أنه ليس نظام تشفير قوي. ولذلك وعلى الرغم أنه يوفر العديد من المزايا الرائعة للمستخدمين والشركات، إلا أننا يمكننا اعتباره على أنه أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة التي ينبغي العمل معها بحذر وعدم الانخراط في أحاديث خاصة أو بيانات حساسة باستخدامه.

السعر : مجاني

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5- Silent Phone

Silent Phone التابع للشركة السويسرية Silent Sircle هو تطبيق موثوق وآمن بنسبة 100%. ولكن لماذا هو ليس بنفس شهرة التطبيقات الأخرى تتساءل! الإجابة لأنه تطبيق مدفوع فقط. تخيل أن قيمة الاشتراك الشهري في التطبيق تصل 10$ تقريباً، وهذا يجعله واحد من أكثر تطبيقات الدردشة الآمنة مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه. ولكن على الصعيد الإيجابي فهو يعتمد على تشفير المحادثات من طرف إلى طرف أخر ويقوم بتشفير جميع المحادثات وأثناء نقل البيانات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من البيانات الأخرى.

مثله مثل العديد من التطبيقات التي توفر مكالمات فيديو جماعية وميزة الرسائل ذاتية التدمير. بالتأكيد معظم أصدقائك لا يستخدمون تطبيق بهذا السعر الباهظ، ولكن في الحقيقة Silent Phone ليس موجه للاستخدام العادي، ولكنه مصمم للشركات وجهات الأعمال التي تبحث عن خصوصية تامة بين جميع موظفين الشركة والمؤسسة. وفي هذا الصدد هم حقاً لن يجدوا أفضل من هذا التطبيق.

السعر : 9.95$

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6- Viber

Viber كان متواجداً لفترة طويلة من الوقت ولا يزال واحد من أفضل تطبيقات الدردشة الآمنة التي تعتمد على نظام تشفير المحادثات من طرف إلى طرف أخر. وهو الآن تابع للشركة اليابانية العملاقة Rakuten المتخصصة في الصناعات التقنية والإلكترونية. Viber تطبيق آمن تماماً ويوفر مزايا رائعة بجانب القدرة على الرسائل الجماعية والرسائل الصوتية فهو يوفر ميزة الرسائل ذاتية التدمير.

الميزة الفريدة التي ينفرد بها Viber أثناء محادثاتك أنه سوف يظهر لك رمز قفل مُتغير اللون. كل لون يعني نوع من الحماية. على سبيل المثال اللون الرمادي يعني التواصل المشفر، بينما اللون الأخضر يعني الاتصالات المشفرة مع جهات موثوقة، بينما اللون الأحمر للدلالة على وجود مشكلة ما في تشفير الاتصال ومفتاح المصادقة. بنسبة كبيرة جداً ستجده متاح للاستخدام مع جميع جهات اتصالك وأصدقائك لكونه مجاني بالكامل، ولكن إذا كنت تريد عمل مكالمات نصية أو صوتية مع مستخدمين لا يمتلكون التطبيق، فيتعين عليك الدفع مقابل هذه الميزة.

السعر : مجاني

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7- Facebook Messenger

نعم وبكل تأكيد، فهو تابع لشركة فيسبوك، وهذا الأمر كفيل بالحياد عنه. ولكن لحسن الحظ أن إصدار الهاتف من هذا التطبيق الرائع يدعم ميزة تشفير المحادثات من طرف إلى طرف. ويوفر ميزة الرسائل ذاتية التدمير المجدولة بفترات زمنية محددة وإمكانية إرسال صور وملصقات ورموز تعبيرية ورسائل صوتية والعديد من المزايا الأخرى التي ينفرد بها عن أي تطبيق دردشة أخر. فهو يستخدم نفس نظام التشفير المستخدم في سيجنال والواتساب ولكن يتعين عليك تفعيل ميزة المحادثات السرية أولاً للاستفادة من هذه الميزة.

السعر : مجاني