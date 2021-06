‏«أبل» تسعى لإحداث تغيير في شكل أجهزة «آيباد»‏

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن نية شركة “أبل” الأمريكية اتخاذ قرار من شأنه أن يُحدث تغييرا هائلا في شكل حواسيب “آيباد” اللوحية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن “أبل” تنوي أن تطلق إصدارات جديدة من حواسيب “آيباد” الخاصة بها بشاشات “أوليد” بدلا من الشاشات “إل سي دي”.

وتنوي “أبل” البدء في تنفيذ مخططها الجديد هذا لحواسيب “آيباد” بدءا من عام 2022.

وتستفيد بتلك الطريقة شركة “أبل” من جودة الصورة ووزن شاشات “أوليد” الخفيف، بدلا من شاشات الكريستال السائل التقليدية.

