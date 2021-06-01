مؤرخ فني يكشف سبب تحذير سمير غانم من “فطوطة”

كشف المؤرخ الفني المصري، محمد شوقي، ملابسات التحذير الذي تلقاه الفنان الراحل، نجم الكوميديا، سمير غانم، بخصوص الإقدام على الظهور بشخصية “فطوطة” في الفوازير الرمضانية.

جاء ذلك لقائه مع الإعلاميتين مها الصغير، ودينا حويدق في برنامج It’s show time على قناة CBC.

وقال “شوقي”: عندما قرر سمير غانم تقديم الفوازير؛ واجه موقفًا شديد الصعوبة، نظرًا لأنه كان سيخلف الفنانة نيللي التي حققت نجاحًا لافتًا في تقديم الفوازير الرمضانية.

وأضاف: رئيسة التليفزيون المصري في ذلك الوقت، السيدة همت مصطفى، أخبرته أن الجمهور لن يتقبل الأمر بسهولة، وكذلك فإن النقاد سيحيطونه بالتعليقات المحبطة.

وأردف المؤرخ الفني: فكرة “فطوطة” كانت من إبداع عبدالرحمن شوقي، وفهمي عبدالحميد، وكان اسمها “بطوطة” ثم تقرر تغيير الاسم لتكون الشخصية الجديدة فريدة من نوعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية