بروفايل| محمد شهوب يحكي عن امرؤ القيس وصدام حسين وروبرت دي نيرو

تهدف فكرة “بروفايل” إلى الاقتراب من الأسماء الليبية التي لها أثر ومشاركة في الحراك الليبي بشكل عام، في الفنون والسياسية والثقافة والعلوم، وكل المجالات، الكُتّاب والمثقفين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومن لهم تأثير مباشر وآراء في الثقافة والفِكر، عبر أسئلة محدّدة وشبه موحّدة لكل المشاركين فيها، تعتمد على الإجابات المختصرة.

الاسم: محمد عمار شهوب

مواليد: الزنتان 1988

طفولتي:

ترعرعت في الزنتان وكبقية أطفال الريف، وخاصةً جيلنا في ذروة أيام الحصار؛ صقلتنا الظروف وطرقنا التهميش علي سندان الواقع المرير لينتج منّا لجينًا يصعب كسره، في ظل قيم وعادات، كانت ولازالت خير سند ودليل.

المدرسة:

تنقلت بين مدارس عدة، لا أزال أذكر أول أيامي في مدرسة مصعب ابن عمير، وانتقلت بعدها إلى مدرسة عيد الثأر، ثم إلى مدرسة التقدم، أمّا الثانوية فقد كانت في مدرسة الكفاح و النصر، وأما الجامعة؛ فقد درست اللغات في كلية غريان تغرنة.

الهواية:

الصيد بشكل خاص منذ الصغر، والرماية وهي المفضلة عندي، وحصلت فيها علي بطولتيْن ذهبيتيْن، ثم الشعر الذي حصلت فيه علي لقب شاعر ليبيا عام 2017، على قناة “218”.

الوظيفة:

تعددت وظائفي؛ فأنا مزاجي لأبعد الحدود، عملت في إدارة برنامج الشعر الشعبي في قناة “الزنتان” الفضائية، فترة قصيرة، وأكثر وظيفة طال بقائي فيها هي مترجم ميداني في منظمة أجنبية لإزالة الألغام الدولية “ماق”، والآن أعمل شرطيًا قضائيًا.

الأصدقاء المقربون:

4

متزوج أم أعزب:

أعزب

الصورة التي تتمنى أن يضعها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؟

صورهم الشخصية.. لماذا الاختباء وراء صور ليست لهم؟

أشخاص تتمنّى أن يكونوا ضمن أصدقائك، شعراء سياسيين علماء، أو غيرهم، ليس مُهمًّا أن يكونوا من ليبيا، أو خارجها، بإمكانك إدراج أي شخصية تاريخية ولها اسم؟

تمنيت أن يكون الشاعر جرير من ضمن أصدقائي، والشاعر امرؤ القيس، وأيضًا من أعظم الشخصيات التي تمنيت لقاءها أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب، وحديثًا تمنيت صداقة الرئيس صدام حسين والجنرال رومل والممثلين الباتشينو وروبيرت دي نيرو ومونيكا بيلوتشي.

البوست أو التغريدة “المنشور”، الذي ترغب في كتابته ولكنك ترددت في كتابته؟

المنشور الذي تردّدت في كتابته هو منشور يُوضّح أن أحاسيس الشاعر ليست للإيجار.

أهمّ قصيدة بالنسبة لك؟

أهم قصيدة بالنسبة لي، هي معلقة.. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل لإمرؤ القيس، وقصيدة صفيرة عزيزة للشاعر الشعبي الكبير الرويعي موسى، وقصيدتي.. تعبت ناهض وين ضبح نادى… دليلي ورا ماضي مضى حجام.

هل أصبح العالم الافتراضي عالمًا حقيقيًا أو العكس..؟ “اختياري”

العالم الافتراضي، للأسف، في ليبيا؛ يستخدم استخدامًا خاطئًا، ومضرًا، بدلاً من أن يكون فرصة للتواصل الاجتماعي، حيث أصبح عداوة اجتماعية وتباعدًا اجتماعيًا، أُدخل فيه الاختلاف السياسي وتوسعت آفاقه؛ فكان سبب تفرّق وعداوة، ولا أنكر أن فيه جوانب إيجابية، ولكن يبقى الضرر هو المهيمن على العالم الافتراضي، أيضًا التناقض في شخصية الشخص الواحد، نزاهة وثقافة في العالم الافتراضي، وتجد العكس علي أرض الواقع.

لعبتك المفضلة؟

لعبتي المفضلة…طرنيب

شخصية تتمنى أن تصل إلى رئاسة ليبيا؟

“كل الشخصيات التي تتصدر المشهد وتصدرت من قبل ليست مؤهلة للرئاسة، وتجب محاكمتهم على الضرر الذي ألحقوه بليبيا وشعبها، والشخصية التي أتمنى أن تحكم ليبيا يجب أن تكون بنزاهة وعدل عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.

الآن.. أكتب ما ترغب في كتابته، دون أي أسئلة، “اختياري”.

“أخيرًا… اجمام خاطري مليان شوق امخبي…باش نجبده المدسوس ياما نبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية