متى سوف يتم إطلاق تحديث iOS 15 ؟ هذه هي مواعيد الإطلاق المنتظرة!

نستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لرؤية تحديث iOS 15 الخاص بهواتف الايفون بالإضافة إلى تحديثات أخرى، وقد تتساءل الآن عن موعد وصول هذا التحديث رسمياً إلى جهازك؟ في هذا المقال سوف نشرح لك الخطة الزمنية لهذا التحديث من لحظة الإعلان عنه رسمياً وحتى إطلاقه لكافة المستخدمين.

موعد الإعلان عن تحديث iOS 15

إن كنت تتابع أخبار ابل جيداً، فأنت تعلم أن ابل كل عام تقوم بعقد مؤتمر سنوي للمطورين، المؤتمر يشار إليه اختصاراً باسم WWDC متبوعاً بالعام لذا فإن مؤتمر ابل السنوي للمطورين هذا العام سيحمل اسم WWDC 2021.

تبدأ فعاليات المؤتمر يوم 7 يونيو المقبل وتستمر لمدة أربعة أيام حتى 11 من الشهر ذاته. خلال المؤتمر سوف تقوم ابل بالإعلان عن التحديثات السنوية الكبرى منها تحديث iOS 15 للايفون و iPadOS 15 للايباد وكذلك تحديثات ساعة ابل والتلفاز وأجهزة ماك.

الإعلان عن التحديثات سوف يكشف الستار عن المزايا الجديدة التي أضافتها ابل للنظام وهو بمثابة استعراض وإعطاء فكرة عن أهم ما يحمله التحديث للمستخدم من أشياء سوف تحسن من تجربة الاستخدام.

مرحلة الإطلاق التجريبي

بعد الإعلان الرسمي مباشرةً، يتم إطلاق النسخة التجريبية من تحديث iOS 15 وباقي التحديثات للمطورين أي للأجهزة المسجل عليها حساب ابل الخاص بالمطور ويطلق عليها نسخة المطورين Beta Developer وهي عادةً ما تكون نسخة غير مستقرة ومليئة بالأخطاء والمشكلات التي سوف تُحل لاحقاً.

بعدها بفترة تستغرق عدة أسابيع يتم إطلاق نسخة تجريبية لمشتركي برنامج ابل التجريبي Apple Beta Program وهي نسخة أكثر استقراراً من نسخة المطورين متاحة للمستخدمين العاديين – من غير المطورين – لأجل تجربتها والإبلاغ عن أي مشاكل أو أخطاء.

في المرحلة التجريبية يتم معالجة الأخطاء والمشاكل التي يكتشفها مهندسو ابل أنفسهم أو التي تصلهم من المطورين والمستخدمين على مدار 3 أشهر أي من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من كل عام.

الإطلاق النهائي لتحديث iOS 15

النسخة النهائية من تحديث iOS 15 و iPadOS 15 وباقي التحديثات هي النسخة الأكثر استقراراً التي تم الوصول إليها خلال المرحلة التجريبية وتكون جاهزة بحلول شهر سبتمبر ويتم إطلاقها رسمياً لكافة المستخدمين حول العالم بالتزامن مع الإعلان عن هواتف الايفون الجديدة.