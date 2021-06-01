أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد في عام 2021

في معظم الحالات قد يكون المتصفح المُثبت مٌسبقاً على هاتفك الأندرويد هو أفضل متصفح من الممكن أن تستخدمه. وهذا بالطبع يعني متصفح جوجل كروم المثبت بشكل افتراضي على جميع هواتف الأندرويد، أو في بعض الحالات الأخرى متصفح سامسونج المتواجد على هواتف جلاكسي. ولكن في نفس الوقت ينبغي أن نتطرق ونستكشف المزايا التي توفرها بعض المتصفحات الرائعة الأخرى، مثل متصفح Brave و Opera و Firefox وغيرهم الكثير.

في نفس الوقت بعض المتصفحات الخارجية قد تكون أفضل بالفعل من جوجل كروم عندما يتعلق الأمر بالخصوصية وحماية أنشطتنا عبر الإنترنت. ولذلك دعونا في هذا المقال أن نتطرق لمجموعة من أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد المجانية بالكامل في عام 2021 ونستعرض أمامكم جميع المزايا والعيوب الرئيسية لكل متصفح بشكل فردي.

1- Brave

لو أردت رأيي الشخصي لقلت لك أن متصفح Brave هو أحد أفضل المتصفحات على نظام أندرويد بفضل ميزة حظر الإعلانات والنوافذ المنبثقة المدمجة بداخله مما يعني أنك ستكون قادراً على توفير نسبة أكبر من مقدار البيانات. بالإضافة إلى ذلك سيكون صديق للبطارية بشكل ملحوظ. ولكن الجانب السلبي الوحيد في متصفح Brave هو أنه بطيء نوعاً ما في تحميل الصفحات عند مقارنته بالمتصفحات الأخرى الأسرع. ولكن من النواحي الإيجابية هذا المتصفح آمن تماماً ويوفر ميزة المزامنة على أجهزة سطح المكتب في حالة كنت تستخدم متصفح Brave أيضاً.

يحتوي على جميع المزايا التي قد تحتاج لها مثل علامات التبويب الغير محدودة وقائمة المٌفضلة والإشارات المرجعية وما إلى ذلك. هو بالفعل واحد من أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد التي ننصحكم بتجربتها في 2021.

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2- Opera

متصفح Opera على نظام أندرويد لديه العديد من المزايا الرائعة. فهو لا يوفر ميزة حفظ البيانات فحسب، وإنما يوفر أيضاً ميزة شبكة خاصة افتراضية مدمجة بداخله بشكل مجاني والوضع الداكن وميزة حظر الاعلانات. أهم ما يمتاز به متصفح أوبرا على الاندرويد هي ميزة وضع توفر البيانات التي تعمل على ضغط المحتوى ومقاطع الفيديو المتواجدة في صفحات الإنترنت قبل أن يقوم بعرضها.

هذا يعني أنه يعمل على توفير مقدار كبير من باقتك الأساسية وفي نفس الوقت سيوفر من جهد وطاقة البطارية. بالرغم من ذلك فهو متصفح سريع جداً وسهل الاستخدام ويمتاز بواجهة مستخدم واضحة جداً وخالية من أي تشويش. جميع المزايا التي تحتاج إليها مثل علامات التبويب وقائمة المفضلة وسجل البحث والإشارات المرجعية وما إلى ذلك.

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3- DuckDuckGo Privacy Browser

مازلنا نحاول أن نبحث لكم عن أفضل المتصفحات الآمنة والمجانية بالكامل التي يمكنكم اعتبارها على أنها صديقة لهواتفكم الاندرويد. فهذه المتصفحات لا تحمي خصوصياتكم ونشاطكم على الإنترنت فحسب، وإنما تحاول أيضاً ألا تستنزف موارد الهاتف وطاقة بطاريته بشكل ملحوظ مثل المتصفحات الأخرى.

ومتصفح DuckDuckGo Privacy Browser واحد من أفضل تلك الأمثلة التي تعمل على تشفير اتصالك بعد وصولك إلى أي موقع مما يجعل من الصعب جداً على شركات الإعلانات تعقب نشاطك على الإنترنت. يمتاز بواجهة مستخدم نظيفة ومن السهل جداً حذف جميع سجلات التصفح الخاصة بك بمجرد النقر على الزر المتواجد بجانب شريط المتصفح وفوق كل شيء هو يجعلك ترتاح من عبء جوجل.

هو للأسف لا يوفر مزايا مهمة مثل المزامنة أو الاحتفاظ بكلمات المرور وإدارتها مثل بعض المتصفحات الأخرى، ولكن من ناحية استهلاك طاقة البطارية وسعة البيانات فهو واحد من أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد في هذا الشأن وننصحكم بتجربته دائماً إذا كانت الخصوصية من أهم الأمور والأولويات بالنسبة لكم.

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4- Firefox

متصفح فايرفوكس يجعلك تشعر وكأن أي جهاز تستخدمه هو جهازك الاساسي. سواء كنت تعمل كثيراً على الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي، فكل ما عليك فعله أن تقوم بتسجيل الدخول إلى فايرفوكس على جميع أجهزتك وسوف تمم عملية المزامنة لجميع المعلومات ومحتوى التصفح وكلمات المرور وسجل البحث وقائمة الفضلة والإشارات المرجعية بشكل افتراضي على جميع الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك فهو متصفح أمن وسريع وموثوق ويوفر العديد من الإضافات الرائعة التي تتيح لك القدرة على استخدام أي منها من أجل إزالة وحظر الإعلانات أو النوافذ المنبثقة ويسمح لك بتخصيص كل ركن من أركانه حسب اختيارك ورغبتك الشخصية. وإذا كنت تحب متصفح فايرفوكس بشكل خاص وتريد مزيد من الأمن والخصوصية فيجب أن تلقي نظرة على إصدار Firefox Focus الذي يعمل على حماية خصوصيتك على الإنترنت من تعقب الشركات الإعلانية لك، على الرغم من ذلك هو يفتقد للعديد من المزايا المتواجدة في الإصدار الأساسي على نظام أندرويد.

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5- Google Chrome

موضوعات ذات صلة: كيفية تسريع متصفح جوجل كروم على الأندرويد

يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه. متصفح جوجل كروم واحد من أفضل متصفحات الإنترنت بوجه عام. الجانب السلبي الوحيد فيه أنه يتيح لجوجل تعقبك بشكل مبالغ فيه من أجل تسحين استهدافك بالإعلانات، وهو ما يتضرر منه معظم المستخدمين المهتمين بأمور تتعلق بالخصوصية.

ولكنه يتيح المزامنة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة ويحتوي على مدير لكلمات المرور وميزة وضع توفير وحفظ البيانات التي تعمل على ضغط المحتوى بداخل صفحات المواقع قبل عرضها وميزة الترجمة التلقائية للعديد من اللغات ومانع الإعلانات والنوافذ المنبثقة. هو بالفعل واحد من أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد في عام 2021 ولكنه وللأسف الشديد لا يهتم بأمور الخصوصية.

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6- Microsoft Edge

Microsoft Edge يستحق الذكر خاصة وإن كنت تفضل منتجات مايكروسوفت ونظام ويندوز بوجه عام. فإذا كنت تستخدمه على جهاز الكمبيوتر الشخصي، فهذا يعني أنه سيتم مزامنة جميع صفحات مواقع الإنترنت وسجل البحث وكلمات المرور والإشارات المرجعية على هاتفك الأندرويد أيضاً. للأسف هو يفتقد لبعض المزايا المتواجدة في متصفحات منافسة وخاصة فايرفوكس، مثل ميزة الامتدادات والإضافات ولكنه يحتوي على مانع إعلانات وخدمة الترجمة الفورية ووضع القراءة ومدير لكلمات المرور.

في الحقيقة أفضل ما يميز متصفح إيدج هي ميزة القراءة حيث انها تعمل على تقديم محتوى صفحات الإنترنت على هيئة صفحات كاملة وليست مجرد نسخة مصغرة من المقالات، وكل ما عليك فعله للحصول عليها أن تقوم بالنقر على زر الكتاب من أعلى الصفحة بجانب عنوان الموقع في شريط البحث. هذه ميزة رائعة إذا كنت تريد التركيز والتخلص من حالة الشرود الذهني التي تتسبب فيه الإعلانات والنوافذ المنبثقة.

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7- Samsung Internet

إذا كنت تمتلك بالفعل هاتف جلاكسي فتأكد أنك سعيد الحظ بفضل متصفح سامسونج الافتراضي. متصفح سامسونج قد يغنيك بالفعل عن أي متصفح أخر. فهو آمن جداً وسريع للغاية ويحتوي على مجموعة رائعة من المزايا الإضافية. ولكن اتضح أيضاً من خلال العديد من المراجعات أن يستهلك مقدار ضئيل جداً من بيانات الهاتف وطاقة البطارية. وهذه المزايا المهمة تجعلنا نعتبره واحداً من أفضل المتصفحات لهواتف الاندرويد في عام 2021.

تجربة التصفح ذاتها على متصفح سامسونج تجربة خيالية. في حين أن شريط البحث متواجد أعلى الشاشة الرئيسية إلا أنك سوف تجد جميع عناصر التحكم متواجدة في الأسفل لكي يكون من السهل عليك التنقل بين عناصر التحكم وأدوات المتصفح. والآن حان الوقت للاطلاع على مزايا رائعة في متصفح سامسونج إنترنت ستدفعك لاستخدامه.

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