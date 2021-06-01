شواء قطعة لحم في الصين يكلّف 79 ألف دولار !

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب صيني، خطرت على باله فكرة غير تقليدية؛ حيث استغلّ عادم سيارته الرياضية الفاخرة من نوع “لمبرغيني”، في شواء قطعة من اللحم.

وحدثت هذه الواقعة في مقاطعة هونان، حيث أقدم شاب على طهو سيخ من اللحم، مستغلاً عادم “اللمبرغيني” الرياضية، شديد الحرارة، من خلال استمرار الضغط على دواسة البنزين والسيارة متوقفة.

وتسبب هذا الفعل في انفجار في خزان تبريد المحرك، نظرًا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة، إثر الضغط على دواسة الوقود دون حركة.

وكشف موقع “سوهو” الصيني، أن تكلفة إصلاح “اللمبرغيني” تبلغ 79 ألف دولار أمريكي.

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