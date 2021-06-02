الظهور الأول لمعالج سنابدراجون 888+ المنتظر مع أداء محسّن وتردد أعلى

أقوى معالج من كوالكوم حاليًا هو سنابدراجون 888، وهو المعالج الموجود في الهواتف الرائدة حاليًا، وقد تم طرح هذا المعالج رسميًا في شهر ديسمبر المقبل، لذلك فالفترة التي مرّت تجعل السوق في حاجة لمعالج رائد إضافي! وهذا هو الوضع بالضبط مع معالج سنابدراجون 888+ المحسّن، وفي هذا المقال نحدّثكم عنه.

مميزات ومواصفات معالج سنابدراجون 888+ الرائد

الإصدار “بلس” قد ظهر أخيرًا على منصة اختبارات الأداء الشهيرة Geekbench، وهو يأتي مع نفس التقنيات المستخدمة في المعالج الأصلي بالطبع لكن مع عدد من التحسينات والتطويرات! يأتي المعالج مع نواة أساسية من نوع Cortex-X1، لكن هذه المرة المعالج يأتي بتردد 3.0 جيجاهيرتز على عكس الـ2.48 جيجاهيرتز في المعالج الأصلي.

في هذا المعالج، تأتي الأنوية الأقل أداءًا Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهيرتز، في حين أن الثلاث أنوية الأخرى تأتي من نوع Cortex-A78 بتردد 2.42 جيجاهيرتز، وهي أرقام مميزة.

طبقًا لاختبارات الأداء، معالج سنابدراجون 888+ حقق 1171 نقطة في اختبارات النواة الواحدة، و3704 نقطة في اختبارات الأنوية مجتمعة، هذا في حين أن الإصدار العادي قد حقق 1133 نقطة و3785 نقطة على الترتيب.

كما نعلم، إصدارات “بلس” تتميز برفعة في أداء الـGPU أو المعالج الرسومي للألعاب، وهذا ما سيحدث في هذا المعالج أيضًا وسيكون على الأغلب هو التحديث الأكبر والأهم، لكن للأسف وحتى اللحظة الحالية لم تظهر اي معلومات حول هذا الخصوص، لكن ما هي إلا أيام ونعرف كل شيء.