تحذير – متصفح UC Browser على الايفون يتجسس على المستخدمين!

متصفح UC Browser هو أحد المتصفحات الشهيرة البديلة لمتصفح سفاري الافتراضي على الايفون، وقد وجد أحد الباحثين الأمنيين أن المتصفح يقوم بجمع بيانات المستخدمين والتجسس عليهم دون علمهم.

الباحث الأمنى المتخصص في شئون الأمن المعلوماتي جابي سيرلج اكتشف على حد زعمه قيام المتصفح الشهير UC Browser بإرسال بيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين إلى خوادم UCWeb التابعة للمتصفح داخل الصين.

البيانات تتضمن معلومات حساسة عن المستخدم مثل عنوان الجهاز IP Number والذي قد يستخدم في تتبع موقع المستخدم بشكل دقيق.

متصفح UC Browser مملوك لشركة UCWeb وهي إحدى شركات مجموعة Alibaba الصينية، وهو يعتبر أحد أشهر متصفحات الإنترنت في العالم على أجهزة المحمول ليس على هواتف الايفون فقط بل أيضاً على أجهزة الأندرويد بما يزيد عن 500 مليون تحميل على متجر جوجل بلاي وحده.

المتصفح يقون بإرسال بيانات تصفح الإنترنت إلى خوادم الشركة المطورة برغم زعمها أنها لا تفعل ذلك وفقاً لشهادة الباحث الأمنى الذي أضاف أن ذلك يحدث حتى عند تفعيل الوضع الخفي/السري Incognito mode.

الأكثر غرابة من ذلك، أن الشركة المطورة تقوم بتمييز كل مستخدم برقم ID خاصة به لسهولة تتبعه وتعقب نشاطه عبر الإنترنت، ولا يُعرف على وجه الدقة لماذا يقوم المتصفح بجمع هذا القدر من البيانات.

حالياً تمت إزالة التطبيق بشكل مؤقت من متجر الآب ستور لكن متوقع رجوعه لاحقاً بعد قيام الشركة المطورة بتحديثه، والتحقيق في أمر تتبع بيانات المستخدمين.

نحن ننصحك بالابتعاد عن هذا المتصفح وإزالته من جهازك حفاظاً على خصوصيتك، كما نرشح ضرورة الاعتماد على متصفح سفاري الافتراضي في الايفون وإن كان لابد من استخدام متصفح آخر بديل. يمكنك تنزيل متصفحات آمنة مثل فايرفوكس أو Brave أو DuckDuck Go.