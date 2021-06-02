“الصحة العالمية” ترصد تراجعًا في إصابات ووفيات “كورونا”

كشفت منظم الصحة العالمية عن تراجع في معدل الإصابات بفيروس “كورونا” على مستوى العالم، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة وصلت إلى 15%، لافتة إلى أن معدل الوفيات تراجع كذلك بنسبة 7%، حيث تم رصد 3,5 مليون إصابة، وأكثر من 78 ألف حالة وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية وفق ما ورد في نشرتها الوبائية الأسبوعية: انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” والوفيات، استمرّ خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 3,5 مليون حالة إصابة، و78 ألف وفاة، بنسبة 15٪ و7٪ على التوالي، أقل مما كانت عليه الأرقام في الأسبوع السابق.

وأشارت وكالة “تاس” الروسية إلى رصد 3,550.456 إصابة جديدة و786,67 حالة وفاة في العالم خلال المدة من 24 إلى 30 مايو، وحتى تاريخ 30 مايو، فيما سُجل ما مجموعه 169,604.858 إصابة و3,530.837 حالة وفاة بين المرضى بـ”كورونا” في العالم.

وارتفع معدل الإصابة الأسبوع الماضي في أفريقيا بحوالي 22٪، وفي منطقة غرب المحيط الهادي بنسبة 6٪، و انخفضت الإصابات الجديدة في أوروبا بحوالي 26٪، وفي جنوب شرق آسيا بـ 24٪، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 2٪، وفي شرق المتوسط بـ 1٪.

وقفز معدل الوفيات في أفريقيا بنسبة 11٪، لكنه انخفض في شرق البحر الأبيض المتوسط بـ 18٪، وفي أوروبا بـ 17٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 8٪، وفي غرب المحيط الهادي بـ 2٪، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 1٪.

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