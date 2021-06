للحماية من الوباء.. هندوس «يعبدون» فيروس كورونا!

أقام مجموعة من الهندوس معبدا مخصصا لـ”إلهة كورونا” بالقرب من مدينة كويمباتور في جنوب الهند، حيث تكافح البلاد لمواجهة موجة جديدة قاتلة من الوباء. وتجاوز عدد الوفيات جراء النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في البلاد 300 ألف.

يقول مدير المعبد “إن فكرة عبادة الفيروسات المسببة للأمراض كأشكال آلهة موجودة منذ سنوات وهذا إيمانًا بأن الصلاة ستساعد في تخفيف الموقف”، على حد زعمه.

ونقلت شبكة “يورو نيوز” عن مدير المعبد قوله: “فيروس كورونا مسؤول عن انتشار المرض، فنحن نعبد الفيروس على شكل إلهة ونصلي لها كل يوم لتقليل آثار هذا المرض وانتشاره”.

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، في تقرير، أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة.

كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر بي 617.1 رُصِد في سبع مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.

