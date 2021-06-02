إليك تسريبات مهمة حول سعة البطارية في هواتف ايفون 13 القادمة!

التسريبات حول هواتف ايفون 13 القادمة لازالت مستمرة والآن أحدث التسريبات تتناول جزءً مهماً وهي سعة البطارية، والتي سوف تشهد زيادة محتملة عما هي عليه الآن.

على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo تداول المستخدمون تسريبات مفصلة حول سعات البطارية المختلفة لهواتف ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري.

وفقاً للتسريب، فإن هاتف ايفون 13 ميني الأصغر سيحمل بطارية بسعة 2600 ملي أمبير مقارنة بهاتف ايفون 12 ميني الذي يحمل بطارية بسعة 2230 ملي أمبير.

أما هواتف ايفون 13 / ايفون 13 برو واللذان سوف يحملان نفس قياس الشاشة سيأتيان بسعة بطارية 3100 ملي أمبير مقارنة بهواتف ايفون 12 / 12 برو ذات سعة 2800 ملي أمبير.

التطور الأكبر في سعة البطارية قد يشهده هاتف ايفون 13 برو ماكس بزيادة في سعة البطارية لتصل إلى 4350 ملي أمبير علماً بأن سعة البطارية حالياً في هاتف ايفون 12 برو هي 3690 ملي أمبير.

لماذا الزيادة في سعة بطارية هواتف iPhone 13 ؟

هناك العديد من الأسباب والدوافع التي ستدفع ابل لزيادة سعة البطارية منها على سبيل المثال تطوير شبكات الجيل الخامس 5G و استخدام شاشة جديدة بمعدل تحديث أعلى قد يصل إلى 120 هيرتز فضلاً عن الرغبة في زيادة عمر البطارية عما هي عليه الآن.

ابل سوف تعتمد تقنية LTPO OLED في شاشة ايفون 13 برو / برو ماكس وهي توفر في استهلاك طاقة الشاشة، أيضاً سيتم تحسين استهلاك طاقة المعالج للبطارية وهو معالج ابل A15 الذي دخل حيز الإنتاج بالفعل.

ابل سوف تقوم بتعديل التصميم الداخلي للايفون من أجل توفير مساحة أكبر للبطارية. زيادة سعة البطارية يعني بالضرورة زيادة حجمها وكذلك جعل الهاتف أثقل وزناً.

أيضاً من الغير المنطقى مقارنة سعة البطارية في هواتف الايفون بمثيلاتها في هواتف الأندرويد نظراً لاختلاف نظامي التشغيل وآلية استهلاك الطاقة بينهما.