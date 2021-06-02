بينهم عربي.. أفضل 10 قناصين في التاريخ

يقول أحد المختصين إن الاختفاء هو المفتاح لكي تصبح قناصًا رائعًا، فأحد التدريبات الأساسية للقناصين هو تدريبهم على التمويه والتسلل والمراقبة، وليس فقط تدريبهم على إطلاق النار.

إليكم أفضل 10 قناصين في التاريخ:

سيمو هايها (الموت الأبيض):

جندي فنلندي يقال إنه قتل 705 أشخاص، من بينهم 505 بواسطة البندقية، وهو صاحب أعلى عدد من القتلى المسجلين ببندقية قناص، بدأ خدمته العسكرية في عام 1925 وبدأ عمله كقناص في عام 1939 خلال حرب الشتاء بين روسيا وفنلندا، خلال الصراع تحمّل درجات حرارة متجمدة تصل إلى -40 درجة مئوية، وفي أقل من 100 يوم قتل 505 أشخاص بشكل مؤكد، وعندما علم الجيش بوجود قناص يصطاد جنودهم أرسلوا قناصًا مضادًا فعاد كجثة، ثم أرسلوا فريقًا من القناصة فلم يعودوا، كان يجيد الاختفاء ويرتدي ثيابًا بِيض، أصيب برصاصة في رأسه لكنه لم يمت، وتوفي وفاة طبيعية عام 2002.

كارلوس نورمان هاتكوك الثاني:

وُلد عام 1942 يُلقب بالريشة البيضاء، وفي سجله 93 حالة قنص مؤكدة كلها كانت خلال حرب فيتنام وقد وضع الجيش الفيتنامي مكافأة بقيمة 30 ألف دولار لمن يقتله، علمًا أن المكافآت في ذلك الوقت 8 دولارات فقط لجيش البحرية الأمريكي، وهو صاحب أشهر طلقة قناصة في التاريخ، حيث أطلقها من مسافة بعيدة لتخترق منظار قناص العدو وأصابته في عينه، وتوفي عام 1999.

أدلبرت والدرون:

109 حالات قتل مؤكدة، وكان يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات القتل المؤكدة لأي قناص أمريكي، كان يتمتع بدقة هائلة، ذات مرة كان على مركب وقام قناص للعدو بإطلاق طلقة اخترقت المركب، وبينما الجميع يبحثون عن هذا القناص التقط والدرون بندقيته وأطلق رصاصة أوقع القناص من أعلى شجرة على بعد 900 متر تقريبًا.

العريف فرانسيس بيغاماغابو:

حصل على 3 ميداليات عسكرية وتعرّض لإصابة خطيرة مرتين، يقال إنه قتل 378 جنديًا ألمانيًا بالقنص وأسر أكثر من 300، وكان من أفضل القناصين في الحرب العالمية الأولى، وتُوفي عام 1952.

ليودميلا بافليشنكو:

من مواليد عام 1916 وتوفيت في عام 1974، كانت تبلغ من العمر 24 عامًا عندما غزت ألمانيا الاتحاد السوفيتي كانت من أوائل المتطوعين وطلبت الانضمام إلى سلاح المشاة، تم تعيينها في الفرقة 25 وأصبحت واحدة من 2000 قناص في القوات السوفيتية، تم تسجيل 309 حالات قتل مؤكدة لها، 36 منهم كانوا من قناصة الأعداء.

فاسيلي زيتسيف:

ولد عام 1915 ومات في 1991، من أشهر القناصين في التاريخ، لُقب بالأرنب، شغل منصب كاتب في البحرية السوفيتية لكن بعد ذلك تطوع في الخطوط الأمامية، وخدم في فوج البندقة 1047، وكان يدرب قناصين ويقال إن القناصين الذين دربهم قتلوا أكثر من 3000 من جنود العدو، أما هو فقد نفّذ 242 عملية قنص ناجحة بين أكتوبر 1942 إلى يناير 1943.

روب فورلونج:

عريف سابق في القوات الكندية وُلد عام 1976 ولا يزال حيًا، ويحمل الرقم القياسي لأطول عملية قنص مؤكد في التاريخ وذلك بطول 1.51 ميل أي ما يساوي طول 26 ملعب كرة قدم، وذلك في عام 2002.

كريس كايل:

وُلد في 1974 وتُوفي في 2013، من أشهر القناصين في التاريخ بسبب سيرته الذاتية التي تم تجسيدها في فيلم American Sniper ويُقدّر أنه قام بـ 150 عملية قنص مؤكدة كلها في العراق، أُطلق عليه لقب الشيطان الرمادي ووُضعت مكافأة بقيمة 80 ألف دولار لمن يأتي برأسه ونفذ عملية قنص على بُعد 2100 ياردة في مدينة الصدر عام 2008 وقال إنها واحدة من أفضل عملياته، أُطلق عليه النار مرتين ونجا من 6 هجمات منفصلة بعبوات ناسفة، تقاعد عام 2009 وخلال رحلة رماية في 2013 قُتل هو وصديقه من جندي مشاة في البحرية كان مصابًا باضطراب نفسي وحُكم عليه بالسجن المؤبد لاحقًا.

تشارلز موهيني:

وُلد عام 1949 ولا يزال حيًا كان صيادًا شغوفًا عندما كان صغيرًا، وانضم لمشاة البحرية في عام 1967 خدم خلال حرب فيتنام، في 16 شهرًا فقط قتل 103 من الأعداء عن طريق القنص، وأدرج الجيش له 216 عملية قتل أخرى لكنها غير مؤكدة لأن البحث عن الأدلة كان محفوفًا بالمخاطر، أصبح الآن محاضرًا في مدارس القناصة.

ثائر حماد:

قناص فلسطيني نفذ عملية (وادي الحرامية) استخدم فيها بندقية قديمة من الحرب العالمية الثانية، قتل 13 جندياً إسرائيلياً وأصاب تسعة عام 2002، ولكن الصادم في القصة أنه استطاع قتلهم وفي جعبته 30 طلقة فقط أطلقها من بندقيته القديمة ثم انسحب بسلام، وقد خطط ونفذ العملية لوحده دون مساعدة من أحد، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى القبض عليه بعد عامين من البحث والتحري المكثف، وقد تمت محاكمته بالسجن المؤبد 11 مرة.

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