سلطان الطرب يُطلق أغنية “ياه عالزمن”

أطلق الفنان السوري جورج وسوف أغنية جديدة على قناة “لايف ستايل ستوديوز”، على يوتيوب حملت اسم ياه عالزمن.

وتعاون سلطان الطرب في الأغنية الجديدة مع شركة “لايف ستايل ستوديوز” التي عمدت لتصوير فيديو كليب الأغنية في لبنان.

وأشارت مصادر من داخل الشركة المنتجة إلى أنّ عمليات التصوير استمرت لمدة 5 أيام، وأشرف عليها المخرج فادي حداد.

وحققت الأغنية التي طُرحت يوم 2 يونيو الجاري أكثر من 35 ألف مشاهدة، بعد عدة ساعات من طرحها.

وأغنية “ياه عالزمن” من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يُذكر أنّ سلطان الطرب أحيا مؤخراً حفلة في العاصمة السورية دمشق شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وانهيار إحدى المعجبات أثناء أدائه أغنية خسرت كل الناس وصعودها للمسرح بناءً على طلبٍ من الفنان السوري.

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