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زيت جوز الهند يُسرّع علاج كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة جديدة قام بها معهد أبحاث الغذاء والتغذية في وزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، ونُشرت في مجلة “جورنال أوف فانكشونال فوودز” الدولية دور زيت جوز الهند في علاج المصابين بكورونا بشكلٍ أسرع.

وشملت الدراسة 63 شخصاً كانوا يقيمون في مرفقين لعلاج المصابين بكورونا في منطقة سانتا روزا بإقيلم لاغونا في الفلبين، حيث تم إضافة زيت جوز الهند لطعام قسم من المصابين والمشتبه إصابتهم بكورونا، وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين تناولوا زيت جوز الهند تعافوا بشكل أسرع من فيروس كورونا مقارنةً بالأشخاص الآخرين.

وبرر الباحثون السبب باحتواء زيت جوز الهند على خصائص مناعية مضادة للفيروسات، تقوم بمحاربتها والقضاء عليها بشكلٍ سريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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