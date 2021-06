بوغاتي تكشف عن 3 ساعات فاخرة

أثمر التعاون بين شركة بوغاتي الفرنسية لإنتاج السيارات، وشركة VIITA Watches النمساوية الرائدة في مجال صناعة الساعات عن إطلاق 3 إصدارات جديدة من ساعتها الفاخرة، أطلقت عليها Ceramique Edition One Divo، وCeramique Edition One Pur Sport وCeramique Edition One Le Noire.

وقالت الشركة الفرنسية إنّ الموديلات ستختلف عن بعضها البعض بالتصميم الخارجي والإطار القابل للتبديل فقط.

وزودت بوغاتي الإصدار الجديد بشاشة AMOLED مقاس 390*390 بوصة، وقالت إنّ الساعات ستكون قادرة على مقاومة الماء حتى عمق 100 متر.

وستحتوي الساعات على مستشعرات لقياس نبضات القلب، تشبع الأوكسجين في الدم، وستوفر للمستخدمين مجموعة من الوظائف المتطورة بالإضافة لحوالي 72 وضعاً لمختلف الرياضات.

يُذكر أنّ بوغاتي لم تكشف عن سعر الساعات التي ستطرحها في الأسواق العالمية خلال شهر أكتوبر القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية