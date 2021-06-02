معالج إكسينوس القادم سيدعم معمارية RDNA2 من AMD وتتبع الآشعة والمزيد

منذ شهور طويلة ونحن نسمع عن تعاون كبير بين سامسونج وAMD قادم في الطريق، وهذه الأخبار صارت أكثر واقعية بعد التطور الكبير في الأداء كما رأينها في معالج Exynos 2100 الذي شغّل هواتف جالكسي S21، واليوم تأكدت الأخبار، حيث أن AMD قد أعلنت أنها ستزود معالجات إكسينوس بمعالجاتها الرسومية مع تقنية RDNA2 والتي نراها في أجهزة الكمبيوتر واللابتوب كمعمارية للمعالجات الرسومية.

معالج إكسينوس القادم سيدعم معمارية RDNA2

ضمن حدث Computex 2021 والذي تم عقده بشكل افتراضي، أكدت د. ليزا سو المديرة التنفيذية لشركة AMD أن الجيل القادم من معالجات إكسينوس سيقدّم معمارية RDNA2 الرسومية، في حين أن هذا سيشكل خطوة ضمن تعاون طويل بين AMD وسامسونج لتطوير تقنيات المعالجة الرسومية في الهواتف الذكية.

معالج إكسينوس القادم مع تقنيات AMD سيقدّم تقنيات أساسية للمعالجة الرسومية، مثل تقنية تتبع الآشعة Ray Tracing الموجودة في البطاقات الرسومية الموجهة لأجهزة الكمبيوتر، وهذه ستكون المرة الأولى التي يأتي معالج من تطوير AMD لمنصة الهواتف الذكية.

تقنيات AMD وخصوصًا معمارية وتقنية RDNA2 مع تتبع الآشعة ستقدّم طفرة في الأداء في الألعاب لهواتف سامسونج الذكية، وهي خطوة في محلها خصوصًا أن معالجات إكسينوس معروفة بأنها لا تقدّم أفضل أداء للألعاب في الوقت الحالي.

وضحت AMD ضمن المؤتمر أن باقي المعلومات سيتم كشفها من طرف سامسونج في وقت ما من العام الجاري، وهو ما يعطينا تصور أن هذا المعالج سيظهر خلال عام 2021، وهي خطوة تستحق الثناء من الشركتين.

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