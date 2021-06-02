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شجاعة غير مسبوقة.. مراهقة تتصدى لدب هاجم كلابها (فيديو)

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو للمراهقة الأمريكية هايلي، التي تصدت لدب بُني هاجم كلابها.

وأظهر المقطع الذي حظي بأكثر من 40 مليون مشاهدة، قيام دب بالاقتراب من منزل المراهقة الواقع في مدينة برادبري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث دخل الفناء الخلفي لتقوم الكلاب بالهجوم عليه وعلى الجروين اللذين كانا برفقته.

وعلى الفور خرجت هايلي من المنزل لترى كلابها تهاجم الدب الذي أصاب أحد الكلاب بجروح، فما كان منها إلّا أن هاجمت الدب وأجبرته على الابتعاد عن المنزل.

وقالت هايلي إنّها لم تخشَ الدب لأنّها تعيش في الجبال، ومتعودة على نزولها للمدن خلال فصل الصيف، وأشارت إلى أنّ إصابة كلبها طفيفة.

من جهةٍ أخرى قالت أُسرة هايلي إنها ستزيد ارتفاع الأسوار المحيطة بالمنزل؛ لكي لا تتكرر هذه الحادثة في المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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