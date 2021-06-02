محمد عبده يستعد لحفل الرياض بأغنية “مستعجلة”

أطلق الفنان السعودي محمد عبده على قناته في يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان “مستعجلة”.

وتعاون فنان العرب في الأغنية الجديدة مع فهد بن محمد الذي كتب كلماتها، وخالد عيّاد الذي قام بتلحينها.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق الفنان السعودي الذي يستعد لإحياء حفل فني ضمن موسم الرياض، يوم 4 يونيو الجاري.

وستقام الحفلة وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث ستبلغ نسبة الحضور 40%، وسيُسمح للأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا بحضور الحفل.

وكان الفنان السعودي قد أطلق قبل فترة أغنية “يا سيدي سلمان” وأغنية يا أمنيات.

يُذكر أنّ محمد عبده أحيا مؤخراً حفلاً “لايف” بمناسبة عيد الفطر، قدّم فيه مجموعة من أغانيه الرائعة كأغنية الأماكن، بنت النور، وغيرها من الأغاني.

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