ضبط دبابة ومدافع مضادة للطائرات بمنزل مُسن ألماني

قالت الشرطة الألمانية إنّها ألقت القبض على رجلٍ مُسنٍ يعيش بفيلا تقع شمال مدينة كيل الألمانية، وذلك بعدما عثرت أسفل الفيلا على أسلحة تعود للحقبة النازية.

وأشارت الشرطة إلى أنّها عثرت في فيلا المُسن البالغ من العمر 84 عاماً، على دبابة استُخدمت في الحرب العالمية الثانية، ومدافع مضادة للطائرات، ورشاشات هاون من عيار 5 سم، مجموعة من المسدسات الآلية والنصف آلية، بالإضافة إلى 1000 طلقة ذخيرة.

وقال المُسن الذي لم تكشف هويته إنّه اشترى الدبابة كخردة من بريطانيا، وأنّه هاوي سلاح ولا يستخدمه.

يُذكر أنّ السلطات الألمانية أشارت إلى أنّ الرجل سيُواجه عقوبات عديدة في حال كانت الأسلحة المُخزنة صالحة للاستخدام، وذلك بسبب انتهاكه لقانون مراقبة الأسلحة الحربية.

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