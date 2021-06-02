للأثرياء فقط.. شاحن من الذهب بسعر باهظ

أزاحت شركة فولونيك الأمريكية الستار عن شاحنٍ جديد مصنوع من الذهب، أطلقت عليه اسم Valet 3.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الشاحن الجديد سيأتي بجسم مصنوع من الذهب عيار 18، وسيبلغ وزنه 1.5 كيلو غراما، وسيحتوي سطحه على صوف الفيونيكا الفاخر.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ شاحنها الجديد سيدعم معيار الشحن Qi، وقالت إنّه سيحتوي على 18 ملف شحن، ويتيح للمستخدم إمكانية شحن 3 أجهزة بذات الوقت بقدرة 7.5 واط لكل جهاز.

كما زودت فولوني الشاحن بـ3 لمبات ليد في الجانب الأمامي، والتي تدلّ على نسبة الشحن الموجودة في كل جهاز.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الشاحن الجديد بسعر باهظ يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.

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