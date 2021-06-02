منوعات

للأثرياء فقط.. شاحن من الذهب بسعر باهظ

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة فولونيك الأمريكية الستار عن شاحنٍ جديد مصنوع من الذهب، أطلقت عليه اسم Valet 3.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الشاحن الجديد سيأتي بجسم مصنوع من الذهب عيار 18، وسيبلغ وزنه 1.5 كيلو غراما، وسيحتوي سطحه على صوف الفيونيكا الفاخر.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ شاحنها الجديد سيدعم معيار الشحن Qi، وقالت إنّه سيحتوي على 18 ملف شحن، ويتيح للمستخدم إمكانية شحن 3 أجهزة بذات الوقت بقدرة 7.5 واط لكل جهاز.

كما زودت فولوني الشاحن بـ3 لمبات ليد في الجانب الأمامي، والتي تدلّ على نسبة الشحن الموجودة في كل جهاز.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الشاحن الجديد بسعر باهظ يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك