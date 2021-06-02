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جديد ريلمي.. تلفاز 4K متطور بسعر منافس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ريلمي الصينية عن تلفازٍ جديدٍ بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Smart TV 4K.

وسينبض بداخل التلفاز الجديد معالج ميديا تيك رباعي النوى، ونظام تشغيل Android 10، وستأتي الشاشة بحجم 43 و50 بوصة، وتقنية HDR 10، وسيدعم التلفاز تقنية Dolby Vision، وتغطية ألوان NTCS بنسبة 93%، بالإضافة لدعمها تقنية محرك كروم لتعزيز دقة الصورة.

وستحتوي الشاشة على 3 منافذ HDMI، منفذي USB، منفذ Ethernet، منفذ DVB-T2، مكبرين صوت بقدرة 12 واط، وتقنية Dolby Atoms لدعم صوت محيطي متعدد الاتجاهات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق التلفاز الجديدة يوم 4 يونيو الجاري بسعر 385 دولارا للشاشة بحجم 43 بوصة، و500 دولار للشاشة بحجم 50 بوصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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